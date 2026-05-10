Το γκολ του Ζοάο Μάριο στο 90+3' του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό που «χάρισε» στην ΑΕΚ το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της.

Αδιανόητο φινάλε σε τρομερό πρωτάθλημα με θριαμβεύτρια την ΑΕΚ! Ο Δικέφαλος νίκησε με ανατροπή στις καθυστερήσεις τον Παναθηναϊκό και σε συνδυασμό με την ισοπαλία του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ «στέφθηκε» πρωταθλήτρια για 14η φορά στην ιστορία της.

Στο 90+3' ο Ζίνι πήρε την κεφαλιά στο όριο της περιοχής του Λαφόν, ο Γιόβιτς υπό την πίεση του Πάλμερ Μπράουν έσπασε την μπάλα στον Ζοάο Μάριο, ο οποίος πλάσαρε για το 2-1 που έκρινε τον τίτλο.

Το ιστορικό γκολ του Ζοάο Μάριο