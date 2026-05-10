ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Το γκολ - πρωτάθλημα του Ζοάο Μάριο (vid)
Αδιανόητο φινάλε σε τρομερό πρωτάθλημα με θριαμβεύτρια την ΑΕΚ! Ο Δικέφαλος νίκησε με ανατροπή στις καθυστερήσεις τον Παναθηναϊκό και σε συνδυασμό με την ισοπαλία του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ «στέφθηκε» πρωταθλήτρια για 14η φορά στην ιστορία της.
Στο 90+3' ο Ζίνι πήρε την κεφαλιά στο όριο της περιοχής του Λαφόν, ο Γιόβιτς υπό την πίεση του Πάλμερ Μπράουν έσπασε την μπάλα στον Ζοάο Μάριο, ο οποίος πλάσαρε για το 2-1 που έκρινε τον τίτλο.
Το ιστορικό γκολ του Ζοάο Μάριο
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.