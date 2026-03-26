Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις εκπομπές του Gazzetta, τις αναμετρήσεις σε Euroleague και τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με τους Galacticos by Interwetten, που σχολιάζουν στις 14:00 τις κληρώσεις των ομάδων και το πρόγραμμα των Play Offs της Super League. Αμέσως μετά, στις 16:15, ακολουθεί το Gazz Floor by Novibet για όλο το ρεπορτάζ πριν την έναρξη της 34ης αγωνιστικής της Euroleague.

Συνέχεια στα προκριματικά του Μουντιάλ του 2026 με οκτώ αναμετρήσεις. Στις 19:00, η Τουρκία υποδέχεται τη Ρουμανία (Nova Sports extra1). Στις 21:45, ακολουθούν το Ουαλία - Βοσνία (Νova Sports Premier League), το Σλοβακία - Κόσοβο (Νova Sports extra 3), το Πολωνία - Αλβανία (Νοva Sports extra 2), το Δανία - Βόρεια Μακεδονία (Νova Sports extra 1), το Τσεχία - Ιρλανδία (Νova Sports start), το Ουκρανία - Σουηδία (Νova Sports news) και το Ιταλία - Βόρεια Ιρλανδία (Νova Sports 1).

Μετά την ολοκλήρωση της ποδοσφαιρικής δράσης για σήμερα, ακολουθεί στις 00:00 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube το «Ξέρεις από μπάλα».

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας