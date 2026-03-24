Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos, το Gazz Floor και οι μάχες Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού
Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, ξεκινά με τους Galacticos by Interwetten που σχολιάζουν στις 14:00 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube τα αποτελέσματα της κλήρωσης της Super League.
Στο μπάσκετ, σήμερα ρίχνονται στη «μάχη» για την 33η αγωνιστική της Euroleague τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός. Στις 20:30, οι Πράσινοι θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας την Ντουμπάι BC, σε απευθείας μετάδοση από το Nova Sports 4. Αργότερα, στις 21:30, η Βαλένθια υποδέχεται την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, με το ματς να μεταδίδεται live στο Nova Sports prime.
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της δράσης σήμερα στην Ευρωλίγκα, δείτε όλα τα αποτελέσματα και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών στο Gazz Floor by Novibet στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube, στις 23:15.
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Galacticos by Interwetten (14:00, Gazzetta Youtube)
- Μακάμπι Τελ Αβίβ - Φενέρμπαχτσε (19:30, Nova Sports 2)
- Zαλγκίρις Κάουνας - Μπάγερν Μονάχου (20:00, Nova Sports 3)
- Μονακό - Αρμάνι Μιλάνο (20:00, Nova Sports start)
- Ντουμπάι BC - Παναθηναϊκός (20:30, Nova Sports 4)
- Βαλένθια - Ολυμπιακός (21:30, Nova Sports prime)
- Μπαρτσελόνα - Αναντολού Εφές (21:30, Nova Sports 5)
- Παρτίζαν - Βιλερμπάν (21:45, Nova Sports extra)
- Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ (22:00, Nova Sports 2)
- Gazz Floor by Novibet (23:15, Gazzetta Youtube)
