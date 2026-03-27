Τα πηγαδάκια που σχημάτισαν παίκτες του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ στην Εθνική.

Η Εθνική πάντα ενώνει και οι παίκτες του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ κατά κύριο λόγο σχημάτισαν πηγαδάκια όταν η βγήκαν για την καθιερωμένη βόλτα στον αγωνιστικό χώρο του «Γ. Καραϊσκάκης», πριν το ζέσταμα για το φιλικό με την Παραγουάη.

Ο Μουζακίτης συζήτησε με τον Τετέι και τον Κοντούρη και στην παρέα τους αργότερα προστέθηκαν ο Ρέτσος και ο Τσιφτσής του ΠΑΟΚ, αλλά και ο πρώην παίκτης του Δικεφάλου Κωνσταντίνος Κουλιεράκης.

Φωτορεπορτάζ των διεθνών πριν τη σέντρα