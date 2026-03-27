Super League: Η ώρα του Δ.Σ. που θα προκύψει το πρόγραμμα Play Off - Play Out και η πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος
Η ανακοίνωση της Λίγκας:
«Ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα 30/3/2026 και ώρα 12:00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, μέσω τηλεδιάσκεψης.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:
1. Επικύρωση βαθμολογίας κανονικής περιόδου Πρωταθλήματος Stoiximan Super League (ανδρών).
2. Ορισμός – πρόγραμμα αγώνων Stoiximan Super League Playoffs (θέσεων 1-4 & 5-8) και Stoiximan Super League Playouts (ανδρών).
3. Καθορισμός ημερομηνίας έναρξης επόμενου Πρωταθλήματος Stoiximan Super League (ανδρών) αγωνιστικής περιόδου «2026-2027».
4. Δέσμευση χορηγικών παροχών για την επόμενη αγωνιστική περίοδο (2026-27), σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 12 του Κ.Α.Π.
5. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για την οικονομική χρήση «1/7/2025 – 30/6/2026».
6. Διάφορα».
