Την ερχόμενη Δευτέρα (30/3) στις 12:00 θα γίνει το Δ.Σ. της Λίγκας, στο οποίο θα προκύψει ο ορισμός των αγώνων Play Off - Play Out και η ημερομηνία έναρξης του νέου πρωταθλήματος.

Η ανακοίνωση της Λίγκας:

«Ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα 30/3/2026 και ώρα 12:00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:

1. Επικύρωση βαθμολογίας κανονικής περιόδου Πρωταθλήματος Stoiximan Super League (ανδρών).

2. Ορισμός – πρόγραμμα αγώνων Stoiximan Super League Playoffs (θέσεων 1-4 & 5-8) και Stoiximan Super League Playouts (ανδρών).

3. Καθορισμός ημερομηνίας έναρξης επόμενου Πρωταθλήματος Stoiximan Super League (ανδρών) αγωνιστικής περιόδου «2026-2027».

4. Δέσμευση χορηγικών παροχών για την επόμενη αγωνιστική περίοδο (2026-27), σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 12 του Κ.Α.Π.

5. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για την οικονομική χρήση «1/7/2025 – 30/6/2026».

6. Διάφορα».