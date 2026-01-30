Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικων μεταδόσεων της ημέρας, με τις εκπομπές του Gazzetta και την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Βιλερμπάν για τη Euroleague.

Το σημερινό πρόγραμμα των αθλτικών μεταδόσεων ξεκινά με τους Galacticos by Interwetten, που έρχονται στις 14:00 στο κανάλι του Gazzetta στο Υoutube και αναλύουν όσα είδαμε στις αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Στις 13:00 παρακολουθήστε live την κλήρωση των Play Off του Champions League, όπου βρίσκεται ο Ολυμπιακός, η οποία θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1. Στις 14:00 σειρά έχει η κλήρωση του Europa League, με τους Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να μαθαίνουν τους αντιπάλους του στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Η 25η αγωνιστική της Euroleague συνεχίζεται σήμερα με τέσσερις αναμετρήσεις. Ξεχωρίζει αυτή ανάμεσα σε Βιλερμπάν και Παναθηναϊκό που είναι προγραμματισμένη για τις 21:45 και θα μεταδόθεί ζωντανά από το Nova Sports prime. Νωρίτερα, στις 20:30, η Μονακό υποδέχεται τη Βίρτους Μπολόνια (Nova Sports 4), ενώ στις 21:30, ο Ερυθρός Αστέρας αντιμετωπιζει την Ντουμπάι BC (Νova Sports start). Την ίδια ώρα, η Μπασκόνια τίθεται αντιμέτωπη με τη Ζάλγκιρις Κάουνας (Nova Sports 5).

Μετά την ολοκλήρωση της δράσης στην Ευρωλίγκα, δείτε όλο το ρεπορτάζ και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών στο Gazz Floor by Novibet που ακολουθεί στις 23:00.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας