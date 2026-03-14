Μαυροπάνος: Έβαλε γκολ στη Μάντσεστερ Σίτι με τρομερή κεφαλιά
Λίγες ημέρες μετά το εντυπωσιακό πέναλτι με το οποίο έστειλε τη Γουέστ Χαμ στην επόμενη φάση του FA Cup, ο Ντίνος Μαυροπάνος υπενθύμισε πως μπορεί να είναι εξίσου αποτελεσματικός και σε κανονική ροή αγώνα!
Στο 35ο λεπτό της εντός έδρας αναμέτρησης με τη Μάντσεστερ Σίτι, και ενώ οι Cityzens είχαν μόλις πάρει το προβάδισμα, ο Μπόουεν εκτέλεσε το κόρνερ από τα δεξιά και ο Έλληνας στόπερ εκμεταλλεύτηκε την άστοχη έξοδο του Ντοναρούμα, στέλνοντας την μπάλα δοκάρι και μέσα για το 1-1!
Αυτό είναι το δεύτερο τέρμα του Μαυροπάνου με τη φανέλα του λονδρέζικου κλαμπ, καθώς είχε πετύχει ένα ακόμα τη σεζόν 2023/24.
🚨🏴 | GOAL: KONSTANTINOS MAVROPANOS HAS EQUALIZED FOR WEST HAM! INCREDIBLE!— Fuzzy (@fuzzy_wag) March 14, 2026
West Ham 1-1 Manchester City. pic.twitter.com/bjzmrKFDg8
