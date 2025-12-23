Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Ζάλγκιρις - Παναθηναϊκός , οι Galacticos και το Gazz Floor

Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις εκπομπές του Gazzetta και το Ζάλγκιρις - Παναθηναϊκός στη Euroleague.

Το πρόγραμμα των μεταδόσεων της ημέρας (23/12) ξεκινάει με τους Galacticos by Interwetten στις 14:00. Οι Κώστας Ψάρρας, Κώστας Νικολακόπουλος, Νίκος Αθανασίου και Γιώργος Τσακίρης έρχονται στο Youtube του Gazzetta για να σχολιάσουν όλες τις εξελίξεις γύρω από τις ελληνικές ομάδες της Stoiximan Super League. Σύνδεση και με Θεσσαλονική με τους Σταύρο Σουντουλίδη και Βασίλη Βλαχόπουλο.

Αμέσως μετά, συνεχίζεται η 18η αγωνιστική της Euroleague με επτά αναμετρήσεις. Από αυτές ξεχωρίζει φυσικά το Ζάλγκιρις - Παναθηναϊκός, το οποίο θα ξεκινήσει στις 20:00 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Νωρίτερα στις 18:00 η Ντουμπάι BC υποδέχεται στην έδρα της την Αρμάνι Μιλάνο (Nova Sports 2) και στις 19:45 η Φενερμπαχτσε θα αναμετρηθεί στην Τουρκία απέναντι στην Μπαρτσελόνα (Nova Sports 4).

Στις 20:30 η Μπάγερν θα φιλοξενήσει την Χάποελ Τελ Αβίβ (Nova Sports 5) και στις 21:00 η Βαλένθια την Μπασκόνια (Nova Sports Start). Τέλος στις 21:45 η Βιλερμπάν θα αναμετρηθεί στην Γαλλία με την Εφές (Nova Sports 6), ενώ την ίδια ώρα η Παρί φιλοξενεί τον Ερυθρό Αστέρα (Nova Sports 3).

Αμέσως μετά τη λήξη των σημερινών αναμετρήσεων στην Ευρωλίγκα (22:00), δείτε όλο το ρεπορτάζ και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών στο Gazz Floor by Novibet.

Αναφορικά με το ποδόσφαιρο τώρα, η φάση των ομίλων στο Copa Africa συνεχίζεται κανονικά και σήμερα με 4 αναμετρήσεις. Αρχικά στις 14:30 το Κονγκό θα αντιμετωπίσει το Μπενίν (ΕΡΤ2), στις 17:00 η Σενεγάλη την Μποτσουάνα (ΕΡΤ2), στις 19:30 η Νιγηρία την Τανζανία (ΕΡΤ2) και στις 22:00 η Τυνησία την Ουγκάντα (ΕΡΤ Sports 3). Ακόμη την ίδια ώρα η Άρσεναλ θα φιλοξενήσει στο Emirates την Κρίσταλ Πάλας στα πλαίσια του προημιτελικού του Carabao Cup (Action 24), ενώ στις 22:45 η Σπόρτινγκ θα αναμετρηθεί εκτός έδρας με την Βιτόρια Γκιμαράες (Cosmote Sport 3).

Τέλος στο βόλεϊ γυναικών θα πραγματοποιηθεί σήμερα ο τελικός του Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Πανιώνιο.

