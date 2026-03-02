Ο Βάσκος κόουτς έκανε παρατηρήσεις σε 2 συγκεκριμένους παίκτες ενώ του άρεσε η αγωνιστική στάση και η εικόνα του Ντιόγκο Νασιμέντο στο Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός.

Ο Ισπανός τεχνικός έθεσε με τον τρόπο του και τις δηλώσεις του το τι δεν του άρεσε ωστόσο υπήρξε και συνέχεια. Ο κόουτς «Μέντι» δήλωσε μετά το Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός (1-2) ότι ήταν θυμωμένος με την εικόνα της ομάδας του στα τελευταία λεπτά.

Υπήρξε ωστόσο και τρίτο... ημίχρονο επί του συγκεκριμένου σκέλους. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν θα άφηνε έτσι και αλλιώς τίποτα να περάσει έτσι. Ο Βάσκος τεχνικός του Ολυμπιακού ξεκάθαρα χάρηκε πολύ για την εικόνα και τα γκολ του Ελ Καμπί, πλην όμως του άρεσε ιδιαίτερα το αγωνιστικό πρόσωπο και η διάθεση του Ντιόγκο Νασιμέντο, τον οποίο γενικά επιδιώκει να χρησιμοποιεί όσον το δυνατόν περισσότερο.

Εκτός από τον Πορτογάλο χαφ ωστόσο υπήρχαν και 2 παίκτες για τους οποίους είχε τις παρατηρήσεις του ο Βάσκος. Ο λόγος για τους Μπιανκόν και Γιαζίτζι. Οι δυό τους τα «άκουσαν» για τα καλά στο περιθώριο του αγώνα. Ο Μπιανκόν και για την φάση του 1-2 και γενικά για την εμφάνισή του - καθώς υπέπεσε και σε λανθασμένα διωξίματα δίνοντας την μπάλα στον Πανσερραϊκό - και ο Γιαζίτζι κυρίως για λανθασμένες μπαλιές του στο παιχνίδι. Μάλιστα από δική του λανθασμένη μπαλιά (του Τούρκου μεσοεπιθετικού) βγήκε η φάση με το σουτ του Καρέλη στο 91'. Ο Τούρκος έστειλε την μπάλα πάνω στον Ομεονγκά που έβγαλε μπροστά στον Καρέλη για το σουτ του.