Ολυμπιακός: Εκείνοι που τα «άκουσαν» από τον «Μέντι» και αυτός που του άρεσε
Ο Ισπανός τεχνικός έθεσε με τον τρόπο του και τις δηλώσεις του το τι δεν του άρεσε ωστόσο υπήρξε και συνέχεια. Ο κόουτς «Μέντι» δήλωσε μετά το Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός (1-2) ότι ήταν θυμωμένος με την εικόνα της ομάδας του στα τελευταία λεπτά.
Υπήρξε ωστόσο και τρίτο... ημίχρονο επί του συγκεκριμένου σκέλους. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν θα άφηνε έτσι και αλλιώς τίποτα να περάσει έτσι. Ο Βάσκος τεχνικός του Ολυμπιακού ξεκάθαρα χάρηκε πολύ για την εικόνα και τα γκολ του Ελ Καμπί, πλην όμως του άρεσε ιδιαίτερα το αγωνιστικό πρόσωπο και η διάθεση του Ντιόγκο Νασιμέντο, τον οποίο γενικά επιδιώκει να χρησιμοποιεί όσον το δυνατόν περισσότερο.
Εκτός από τον Πορτογάλο χαφ ωστόσο υπήρχαν και 2 παίκτες για τους οποίους είχε τις παρατηρήσεις του ο Βάσκος. Ο λόγος για τους Μπιανκόν και Γιαζίτζι. Οι δυό τους τα «άκουσαν» για τα καλά στο περιθώριο του αγώνα. Ο Μπιανκόν και για την φάση του 1-2 και γενικά για την εμφάνισή του - καθώς υπέπεσε και σε λανθασμένα διωξίματα δίνοντας την μπάλα στον Πανσερραϊκό - και ο Γιαζίτζι κυρίως για λανθασμένες μπαλιές του στο παιχνίδι. Μάλιστα από δική του λανθασμένη μπαλιά (του Τούρκου μεσοεπιθετικού) βγήκε η φάση με το σουτ του Καρέλη στο 91'. Ο Τούρκος έστειλε την μπάλα πάνω στον Ομεονγκά που έβγαλε μπροστά στον Καρέλη για το σουτ του.
