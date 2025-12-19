Δείτε το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας με τις εκπομπές του Gazzetta και την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Βιλερμπάν για τη Euroleague.

Μετά τη σπουδαία νίκη της ΑΕΚ επί της Καϊράτ, που της έδωσε το εισιτήριο για τους «16» του Conference League, οι Galacticos by Interwetten σχολιάζουν σήμερα στις 14:00 όλα όσα έγιναν στο ματς της «OPAP Arena» και μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ των ομάδων της Super League.

Αμέσως μετά, συνεχίζεται η 17η αγωνιστική της Euroleague με έξι αναμετρήσεις. Από αυτές ξεχωρίζει το Ολυμπιακός - Βιλερμπάν στις 21:15, το οποίο θα μεταδοθεί από το Νova Sports prime. Νωρίτερα, Αναντολού Εφές - Ντουμπάι BC στις 19:30 (Νova Sports 6), Ζαλγκίρις Κάουνας - Παρτίζαν στις 20:00 (Nova Sports start) και Μονακό - Μπάγερν Μονάχου στις 20:30 (Νοva Sports 4). Στις 21:30 ακολουθεί το Μπαρτσελόνα - Μπασκόνια (Nova Sports 5) και στις 21:45 Ερυθρός Αστέρας - Βίρτους Μπολόνια (Nova Sports 6).

Αμέσως μετά τη λήξη των σημερινών αναμετρήσεων στην Ευρωλίγκα (23:15), δείτε όλο το ρεπορτάζ και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών στο Gazz Floor by Novibet.

Στο ποδόσφαιρο, στις 21:00 μπορείτε να παρακολουθήσετε από το Νοva Sports 2 τον δεύτερο ημιτελικό του Super Cup Ιταλίας ανάμεσα σε Μπολόνια και Ίντερ.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας