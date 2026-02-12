Η απίθανη ιστορία του Μουζακίτη πίσω από το ψαλίδι του Κωστούλα

Ο Χρήστος Μουζακίτης μίλησε στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet και μοιράστηκε την ιστορία με το ψαλιδάκι του Μπάμπη Κωστούλα στην Μπράιτον.

Ο Μπάμπης Κωστούλας τρέλανε την Ευρώπη με το ψαλιδάκι του κόντρα στην Μπόρνμουθ και ο Χρήστος Μουζακίτης μοιράστηκε τη δική του ιστορία στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet .

Ο Έλληνας χαφ του Ολυμπιακού ανέφερε πώς είδε το γκολ και το ποια ήταν η επόμενη κίνηση που έκανε ενώ παραδέχθηκε ότι τέτοια γκολ έβαζε συχνά στις προπονήσεις ο φορ της Μπράιτον.

Αναλυτικά:

«Η ιστορία μου στο ψαλιδάκι του Κωστούλα είναι λίγο αστεία γιατί ήμουνα στο Ρέντη, νομίζω παίζαμε ευρωπαϊκό ματς την επόμενη μέρα και είχα βάλει το ματς να το δω και με είχε πάρει ο ύπνος και ακούω τώρα ας πούμε τον speaker να φωνάζει γκολ και απλά βλέπω, ξυπνάω και βλέπω τον Μπάμπη να τρέχει προς τα πίσω και περίμενα να δω πως και πως το replay, λέω ωχ έβαλε γκολ. Όταν είδα το replay, λέω ρε φίλε κάτσε... τι έγινε τώρα; τι έγινε; Του έστειλα μήνυμα γιατί ήταν αργά νομίζω. Μιλάω καθημερινά με τον Μπάμπη. Δεν είναι η πρώτη φορά που τον βλέπω να βάζει ψαλιδάκι. Τα έκανε και στην προπόνηση»