Οι δηλώσεις του Πάτρικ Σικ για τη νίκη της Λεβερκούζεν επί του Ολυμπιακού.

Ο Πάτρικ Σικ με δύο γκολ σε τρία λεπτά πλήγωσε τον Ολυμπιακό. Ο διεθνής Τσέχος φορ της γερμανικής ομάδας μετά το ματς σχολίασε:

«Ναι, εννοώ κάναμε καλή δουλειά. Γυρίζουμε στη Γερμανία με μία σημαντική νίκη. Το πρώτο ημίχρονο δεν ήταν κακό για μας, αλλά είχαμε πάλι το ίδιο πρόβλημα όπως στη League Phase όταν είχαμε τις ευκαιρίες και δυστυχώς δεν σκοράραμε

Τα κάναμε όλα καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Σημειώσαμε δύο γκολ και είναι ένα πολύ σημαντικό πρώτο ημίχρονο...».

Ο τεχνικός της Λεβερκούζεν Κάσπερ Χιούλμαντ πρόσθεσε: «Δεν έχει τελειώσει η πρόκριση. Ήταν απλά το πρώτο ματς, είναι σαν να παίξαμε το πρώτο ημίχρονο, οπότε έχουμε ακόμα ένα σημαντικό παιχνίδι στην έδρα μας. Ήταν καλό πρώτο ημίχρονο και είμαστε έτοιμοι για το δεύτερο.

Στο πρώτο μέρος που χάσαμε τρεις καθαρές ευκαιρίες φοβήθηκα ότι θα γινόταν ό,τι και στο πρώτο παιχνίδι. Το πρώτο γκολ ήταν καθοριστικό και μας βοήθησε να παίξουμε καλύτερα. Η αποτελεσματικότητα του Σικ έκανε τη διαφορά».

Ο άσος της Λεβερκούζεν Αλεχάντρο Γκριμάλδο τόνισε: «Είναι πολύ σημαντικό αποτέλεσμα και μεγάλη νίκη με 2-0. Δεν έχει κριθεί τίποτα. Μένουν ακόμα 90 λεπτά για να τελειώσουμε την πρόκριση».



