Μουζακίτης: «Όλοι πιστεύουμε στην ανατροπή»

Ο Χρήστος Μουζακίτης έδωσε το σύνθημα για πρόκριση του Ολυμπιακού στην έδρα της Λεβερκούζεν.

Ο Ολυμπιακός μετά την ήττα με 2-0 από τη Λεβερκούζεν μέσα στο Φάληρο είναι με την πλάτη στον τοίχο, αλλά ο Χρήστος Μουζακίτης εξέφρασε την πίστη του γι' ανατροπή στη Γερμανία.

Ο διεθνής μέσος είπε χαρακτηριστικά:

«Όπως και να ήταν η εικόνα μας θα είχαμε την πίστη και την αυτοπεποίθηση ότι κάτι μπορεί ν' αλλάξει στο δεύτερο παιχνίδι. Δεν υπάρχουν τυχερές κι άτυχες στιγμές, έβαλαν δύο γρήγορα γκολ, εμείς πέσαμε πολύ, ανέβηκαν οι αντίπαλοι.

Αυτό είναι το Champions League, το υψηλό επίπεδο, που πληρώνεις 5 λεπτά που μπορεί να μην είσαι συγκεντρωμένος.

Εννοείται ότι πιστεύουμε όλοι ότι μπορούμε να το γυρίσουμε. Τότε δεν θα υπήρχε λόγος να παίζουμε αυτά τα ματς. Αν δεν το πιστεύει κάποιος στην ομάδα, τότε νομίζω δεν θα ήταν καν εδώ. Όλοι μας, μα όλοι μας πιστεύουμε ότι μπορούμε να το γυρίσουμε».