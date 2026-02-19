Μεντιλίμπαρ: «Δύσκολη η πρόκριση, αλλά έχουμε πιθανότητες»

Η συνέντευξη Τύπου του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά από την ήττα με την Λεβερκούζεν με 0-2 στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα από την Λεβερκούζεν (0-2) μίλησε για τις λεπτομέρειες του αγώνα στο «Γ. Καραϊσκάκης», αλλά και για τις πιθανότητες που έχουν οι «Ερυθρόλευκοι» ενόψει του δεύτερου ματς στη Γερμανία. Αναλυτικά όσα είπε ο έμπειρος τεχνικός των «Ερυθρόλευκων»:

- Είναι αυτά τα τρίλεπτα στο επίπεδο του Champions League τα οποία μπορούν να σε καταστρέψουν στον αγώνα;

Ναι έτσι είναι, το δεύτερο γκολ ήρθε πολύ γρήγορα και προτού προλάβουμε να συνέλθουμε από το πρώτο γκολ.

Θέλαμε να σκοράρουμε ένα γκολ για να είμαστε ζωντανοί στην πρόκριση γιατί είχαμε τις ευκαιρίες να το κάνουμε.

Δεχτήκαμε τα 2 γκολ στο 2ο ημίχρονο ενώ ήταν ένα ματς στο οποίο μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει εμείς πρώτοι. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο κατέληξε να είναι ολοκληρωτικά εναντίον μας.

- Είναι απ’ αυτά τα ματς που χάνονται στις λεπτομέρειες, όπως το γκολ που ακυρώθηκε ή ο τραυματισμός του Πιρόλα;

Χωρίς καμία αμφιβολία μας επηρέασαν όλα αυτά στην εξέλιξη του αγώνα. Ο ταυτόχρονος τραυματισμός των αμυντικών μας ήταν σημαντικός, κατάφεραν να συνεχίσουν Ρέτσος και Πιρόλα μέχρι το ημίχρονο, αλλά ο Πιρόλα δεν μπόρεσε να συνεχίσει στο δεύτερο ημίχρονο γιατί είχε χάσει και αρκετό αίμα. Το γκολ που ακυρώθηκε, δικαίως, θα μας βοηθούσε αρκετά στο σημείο που σκοράραμε γιατί θα είχαμε πάει στ’ αποδυτήρια με προβάδισμα στο σκορ. Δεχτήκαμε τα δύο γκολ σε μικρό διάστημα, πριν καλά-καλά αντιδράσουμε και δεν μπορέσαμε να σκοράρουμε ένα γκολ που θα άλλαζε τις πιθανότητες για το δεύτερο παιχνίδι.

- Ποια η διαφορά του αποψινού αγώνα με αυτόν στη League Phase. Ο προπονητής της Λεβερκούζεν είπε ότι μπόρεσε η ομάδα του να αντέξει την πίεση. Επίσης η εικόνα της ομάδας τον τελευταίο μήνα σας κάνει να νιώθετε αισιόδοξος για το δεύτερο ματς στη Γερμανία;

Η πρόκριση είναι δύσκολη μετά το 2-0 απέναντι σε μία καλή ομάδα. Έχουμε πιθανότητες αλλά με χαμηλό ποσοστό. Δεν αλλάζει αρκετά ο τρόπος που αγωνίζονται οι ομάδες σε δύο ματς, αν το γκολ που ακυρώθηκε είχε μετρήσει θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Σε μία δική μας λάθος μπαλιά δεχτήκαμε το πρώτο γκολ και αμέσως δεχτήκαμε το δεύτερο. Αυτά τα ματς χάνονται ή κερδίζονται από συγκεκριμένα σημεία συνήθως, δεν αλλάζουν πολλά οι ομάδες στους αγώνες τους. Αυτό που άλλαξε ήταν ότι δεν καταφέραμε να σκοράρουμε. Εμάς μας αρέσει να πιέζουμε ψηλά, εκείνοι παίζουν με την μπάλα από πίσω, αυτό έκαναν και οι δύο ομάδες και απόψε δεν άλλαξαν πολλά.

- Μπορεί αυτό το ματς να είναι αφετηρία για τη συνέχεια και για το πρωτάθλημα το οποίο ζήτησε και ο κόσμος στο τέλος;

Πραγματικά τρέξαμε αρκετά, προσπαθήσαμε μέχρι το τελευταίο λεπτό, ματώσαμε κυριολεκτικά, κανείς δεν ήταν κατώτερος των προσδοκιών. Θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε την ίδια καλή εικόνα και να το κάνουμε από τον αγώνα του Σαββάτου με τον Παναιτωλικό. Αυτό θέλουμε, να παίζουμε καλά, να κερδίζουμε τα παιχνίδια και να πάρουμε το Πρωτάθλημα.