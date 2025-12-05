Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις εκπομπές του Gazzetta και το Παναθηναϊκός - Βαλένθια για την 14η αγωνιστική της Euroleague.

Πλούσιο και σήμερα το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας (05/12) σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, αλλά και βόλεϊ.

Πριν από όλα αυτά όμως, στις 14:00 έρχονται στο στούντιο του Gazzetta oι Galacticos. Κώστας Ψάρρας, Κώστας Νικολακόπουλος, Νίκος Αθανασίου και Γιώργος Τσακίρης μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ, ενώ υπάρχει και σύνδεση με Σταύρο Σουντουλίδη και Βασίλη Βλαχόπουλο από τη Θεσσαλονίκη.

Αναφορικά με το ποδόσφαιρο η αναμέτρηση η οποία ξεχωρίζει από το σημερινό πρόγραμμα μεταδόσεων είναι η ελληνική «μάχη» της Μπενφίκα με την Σπόρτινγκ στα πλαίσια της 13ης αγωνιστικής της Primeira Liga (22:15, Cosmote Sport 3).

Στα υπόλοιπα πρωταθλήματα της Ευρώπης η Φορτούνα Ντίσελντορφ του Σωτήρη Αλεξανδρόπουλου υποδέχεται την Σάλκε (19:30, Nova Sports 2), η Μάιντζ την Γκλάντμπαχ (21:30, Nova Sports 3) και η Οβιέδο του πρώην ερυθρόλευκου Νταβίντ Κάρμο την Μαγιόρκα (22:00, Nova Sports 1).

Από την άλλη, στο μπάσκετ η δράση ξεκινάει στις 19:00 με τον Πανιώνιο να ταξιδεύει στην Κωνσταντινούπολη για να αντιμετωπίσει την Μπεσίκτας στα πλαίσια της 9ης αγωνιστικής του EuroCup.

Όσον αφορά την Euroleague η 14η αγωνιστική ρίχνει αυλαία σήμερα με τέσσερις αναμετρήσεις και τα βλέμματα όλων να είναι επικεντρωμένα στο «Telekom Center Athens», εκεί όπου ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί στις 21:15 την Βαλένθια (Nova Sports Prime). Νωρίτερα στις 21:00 ο Ερυθρός Αστέρας θα φιλοξενήσει στο Βελιγράδι την Μπαρτσελόνα (Nova Sports 5), ενώ στις 21:30 η Μπασκόνια θα αναμετρηθεί με την Αρμάνι (Nova Sports 4) και η Βίρτους με την Ντουμπάι BC (Nova Sports Start).

Λίγο αργότερα, στις 22:30, έρχεται το Gazz Floor powered by Novibet, με όλο το ρεπορτάζ από την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τους Ισπανούς.

Τέλος στο βόλεϊ, θα πραγματοποιηθεί σήμερα ο τελικός του League Cup «Νίκος Σάμαρης», ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 17:00 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ2.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας