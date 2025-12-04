Μουζακίτης σε Τζίμα: «Τα δύσκολα είναι για τους δυνατούς»
Αγωνία επικρατεί για τον τραυματισμό του Στέφανου Τζίμα, με τον 19χρονο επιθετικό της Μπράιτον να αναμένεται να υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το ακριβές πρόβλημα που αντιμετωπίζει.
Κάτω από την ανάρτηση του Τζίμα στα social media αρκετοί είναι αυτοί που στέκονται στο πλευρό του.
Ένας από αυτούς και ο Χρήστος Μουζακίτης, με τον νεαρό μέσο του Ολυμπιακού να γράφει στον επιθετικό της Μπράιτον: «Τα δύσκολα είναι για τους δυνατούς».
