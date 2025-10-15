Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (15/10) στο Gazzetta
Sportday: «Στο πάνθεον της Ευρώπης», αφιέρωμα στον Ελ Καμπί. «Κόπηκε στα τρίποντα», η αστοχία του Ολυμπιακού από τα 6,75 στο β ημίχρονο που του στέρησε τη νίκη κόντρα στη Εφές.
Livesport: «Σόκαρε το ΣΕΦ», η Εφές εχθές και πήρε τη νίκη. «ΝΑΝ in», για τον Ναν που θα συμμετάσχει κανονικά στο σημερινό αγώνα του Παναθηναϊκού εναντίον της Βιλερμπαν στο ΟΑΚΑ.
Φως των σπορ: «Έμεινε από καύσιμα», ο Ολυμπιακός καθώς ήταν κουρασμένο από το ντέρμπι αιωνίων τη Κυριακή. «Απόλυτες Ελπίδες», για τη νίκη και το 3x3 της Εθνικής Ελπίδων στα προκριματικά του Euro 2027
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Έμεινε από καύσιμα», για τη κούραση των παικτών των «ερυθρόλευκων» από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό που οδήγησε στην ήττα. «Ο νέος Καισέδο», αφιέρωμα στον Μουζακίτη και τις προτάσεις της Μπράιτον που απορρίφθηκαν το καλοκαίρι.
Ώρα των σπορ: «Θα παίξουν», Ρότα και Γιόβιτς στο ντέρμπι της ΑΕΚ κόντρα στον ΠΑΟΚ.
