Εθνική Ελπίδων: Ο πλήρης «χάρτης» του Euro U21
Τα τρία τελευταία «εισιτήρια» για το Euro U21 βρήκαν τους κατόχους τους. Μετά τη σπουδαία πρόκριση της Εθνικής Ελπίδων επί της Ισλανδίας στη διαδικασία των πέναλτι, η Τσεχία, η Ολλανδία και η Φινλανδία ήταν οι ομάδες που συμπλήρωσαν τη 16άδα του τουρνουά μέσω των Play Offs.
Άνευ αγώνος είχαν προκριθεί οι συνδιοργανώτριες Σερβία και Αλβανία, ενώ μέσω της προκριματικής φάσης εξασφάλισαν την παρουσία τους οι νικήτριες των ομίλων, Ισπανία, Βέλγιο, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Αγγλία, Πορτογαλία, Νορβηγία και Κροατία. Στην τελική φάση προκρίθηκε επίσης η Πολωνία, η οποία πήρε το εισιτήριο από την Ελλάδα ως καλύτερη δεύτερη ομάδα, με διαφορά μόλις ενός γκολ.
Η κλήρωση, από την οποία θα προκύψουν οι τέσσερις όμιλοι των τεσσάρων ομάδων, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, στις 19:30, στο Βελιγράδι. Οι ομάδες θα χωριστούν σε τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας (pots).
Δείτε ΕπίσηςΕθνική Ελπίδων: Ο πλήρης «χάρτης» του Euro U21
Η διοργάνωση θα κάνει σέντρα στις 16 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως τις 3 Ιουλίου. Από καθέναν από τους τέσσερις ομίλους, την πρόκριση στην επόμενη φάση θα εξασφαλίσουν οι δύο πρώτες ομάδες της βαθμολογίας.
Οι 16 ομάδες του Euro U21
- Σερβία
- Αλβανία
- Ισπανία
- Βέλγιο
- Γερμανία
- Ιταλία
- Γαλλία
- Αγγλία
- Πορτογαλία
- Νορβηγία
- Κροατία
- Πολωνία
- Ελλάδα
- Τσεχία
- Ολλανδία
- Φινλανδία
Oι διασταυρώσεις των νοκ άουτ του Euro U21
Προημιτελικά
- Προημιτελικός 1: 1ος Ομίλου Α – 2ος Ομίλου Γ
- Προημιτελικός 2: 1ος Ομίλου Γ – 2ος Ομίλου Α
- Προημιτελικός 3: 1ος Ομίλου Β – 2ος Ομίλου Δ
- Προημιτελικός 4: 1ος Ομίλου Δ – 2ος Ομίλου Β
Ημιτελικοί
- Ημιτελικός 1: Νικητής Προημιτελικού 1 – Νικητής Προημιτελικού 2
- Ημιτελικός 2: Νικητής Προημιτελικού 3 – Νικητής Προημιτελικού 4
Τελικός
- Τελικός: Νικητής Ημιτελικού 1 – Νικητής Ημιτελικού 2