Με την ολοκλήρωση των Play Offs του Euro U21 «κλείδωσε» η 16αδα του τουρνουά, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η Εθνική Ελπίδων.

Τα τρία τελευταία «εισιτήρια» για το Euro U21 βρήκαν τους κατόχους τους. Μετά τη σπουδαία πρόκριση της Εθνικής Ελπίδων επί της Ισλανδίας στη διαδικασία των πέναλτι, η Τσεχία, η Ολλανδία και η Φινλανδία ήταν οι ομάδες που συμπλήρωσαν τη 16άδα του τουρνουά μέσω των Play Offs.

Άνευ αγώνος είχαν προκριθεί οι συνδιοργανώτριες Σερβία και Αλβανία, ενώ μέσω της προκριματικής φάσης εξασφάλισαν την παρουσία τους οι νικήτριες των ομίλων, Ισπανία, Βέλγιο, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Αγγλία, Πορτογαλία, Νορβηγία και Κροατία. Στην τελική φάση προκρίθηκε επίσης η Πολωνία, η οποία πήρε το εισιτήριο από την Ελλάδα ως καλύτερη δεύτερη ομάδα, με διαφορά μόλις ενός γκολ.

Η κλήρωση, από την οποία θα προκύψουν οι τέσσερις όμιλοι των τεσσάρων ομάδων, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, στις 19:30, στο Βελιγράδι. Οι ομάδες θα χωριστούν σε τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας (pots).

Η διοργάνωση θα κάνει σέντρα στις 16 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως τις 3 Ιουλίου. Από καθέναν από τους τέσσερις ομίλους, την πρόκριση στην επόμενη φάση θα εξασφαλίσουν οι δύο πρώτες ομάδες της βαθμολογίας.

Οι 16 ομάδες του Euro U21

Σερβία

Αλβανία

Ισπανία

Βέλγιο

Γερμανία

Ιταλία

Γαλλία

Αγγλία

Πορτογαλία

Νορβηγία

Κροατία

Πολωνία

Ελλάδα

Τσεχία

Ολλανδία

Φινλανδία

Oι διασταυρώσεις των νοκ άουτ του Euro U21

Προημιτελικά

Προημιτελικός 1 : 1ος Ομίλου Α – 2ος Ομίλου Γ

: 1ος Ομίλου Α – 2ος Ομίλου Γ Προημιτελικός 2 : 1ος Ομίλου Γ – 2ος Ομίλου Α

: 1ος Ομίλου Γ – 2ος Ομίλου Α Προημιτελικός 3: 1ος Ομίλου Β – 2ος Ομίλου Δ

1ος Ομίλου Β – 2ος Ομίλου Δ Προημιτελικός 4: 1ος Ομίλου Δ – 2ος Ομίλου Β

Ημιτελικοί

Ημιτελικός 1: Νικητής Προημιτελικού 1 – Νικητής Προημιτελικού 2

Νικητής Προημιτελικού 1 – Νικητής Προημιτελικού 2 Ημιτελικός 2: Νικητής Προημιτελικού 3 – Νικητής Προημιτελικού 4

Τελικός