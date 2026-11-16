Ελλάδα - Ισλανδία 1-1 (5-4 πεν.): Το πέναλτι του Μουζακίτη και το ξέσπασμα

Ελλάδα - Ισλανδία 1-1 (5-4 πεν.): Το πέναλτι του Μουζακίτη και το ξέσπασμα

Γιώργος Σακελλαρίου
Ελλάδα - Ισλανδία 1-1 (5-4 πεν.): Το πέναλτι του Μουζακίτη και το ξέσπασμα
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Ένα κουβάρι οι διεθνείς μετά το πέναλτι του Μουζακίτη, ξέσπασμα στις εξέδρες και συγκινημένος ο Ταουσιάνης!

Συναισθήματα που είναι δύσκολο να περιγραφούν.

Ο Χρήστος Μουζακίτης με την Εθνική Ελπίδων να είναι στο 4-4 στα πέναλτι με τους Ισλανδούς κι ενώ ο Μπότης απέκρουσε το πρώτο χτύπημα του Ντάντασον, πήγε στην άσπρη βούλα για να στείλει την Ελπίδων στο Euro K21 2027.

Ο μέσος της Χαλ ευστόχησε και τότε οι διεθνείς ξέσπασαν, όπως και ο κόσμος στις εξέδρες. Οι παίκτες έγιναν ένα κουβάρι, ο προπονητής Γιάννης Ταουσιάνης έκανε τον σταυρό του, ενώ οι Ισλανδοί ήταν πικραμένοι για τον αποκλεισμό.

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