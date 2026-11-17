Η Εθνική Νέων ηττήθηκε με 2-1 από τη Γαλλία, τελείωσε 4η στον 1ο όμιλο της 2ης προκριματικής φάσης και έτσι δεν πέρασε στην τελευταία προκριματική φάση του EURO U19 2027.

Η Εθνική Νέων έχασε τελικώς με σκορ 2-1 από την αντίστοιχη της Γαλλίας στο προπονητικό κέντρο της Γκινγκάμπ, ολοκλήρωσε στην 4η θέση την παρουσία της στον 1ο όμιλο της 2ης προκριματικής φάσης και δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση στην 3η και τελευταία προκριματική φάση του EURO U19 2027. Οι οικοδεσπότες προηγήθηκαν με δύο γκολ στα πρώτα εννέα λεπτά, χάρη στα τέρματα των Ασσάμπ (2') και Βαλερό (9').

Η Ελλάδα προσπάθησε να αντιδράσει και έφτασε κοντά στο γκολ στο 45', όταν το μακρινό σουτ του Κυριαζίδη απομάκρυνε εντυπωσιακά σε κόρνερ ο Τζουρντρέν. Η Εθνική μπήκε δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και μόλις 20 δευτερόλεπτα μετά την έναρξή του μείωσε σε 2-1.

Ο Αρέτης συνδυάστηκε εξαιρετικά με τον Κρομμύδα και με διαγώνιο σουτ έξω από την περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Στη συνέχεια, οι ποδοσφαιριστές του Απόστολου Παπαβασιλείου πίεσαν για την ισοφάριση, δημιούργησαν ευκαιρίες, αλλά δεν κατάφεραν να πετύχουν ένα δεύτερο γκολ.

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου η Νορβηγία ισοφάρισε την Ιρλανδία σε 2-2 στις καθυστερήσεις, αποτέλεσμα που σε συνδυασμό με την ήττα της Εθνικής μας διαμόρφωσε την τελική κατάταξη και άφησε εκτός συνέχειας την ελληνική ομάδα.

Γαλλία (Ζαν Λουκ Βανουσί): Τζουρντρέν, Μπολί, Γκοφί, Λομέτ, Ραϊάνι, Αμπντερεμπί (60' Βοσσάχ), Λεσέζ, Ασσάμπ (60' Κουλιμπαλί), Γκαντού (67' Αζίζι), Αζρούντ (67' Τσεμπί) και Βαλερό.

Ελλάδα (Απόστολος Παπαβασιλείου): Κριάρας, Αυγητίδης, Αβραμούλης, Βύντρα (36' Βενέτης), Κυριαζίδης (84' Τσιόκος), Κάπελλας (84' Θεοχάρης), Γκιόκα, Καινουργιάκης, Αρέτης (84' Σιτμαλίδης), Μπέρδος (56' Κάνιος) και Κρομμύδας.