Ισλανδία U21 - Ελλάδα U21: Τα highlights του ματς

Βασίλης Μπαλατσός
Ισλανδία U21 - Ελλάδα U21: Τα highlights του ματς
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Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από την ισοπαλία της Ελλάδας U21 με την Ισλανδία στο Ρέκιαβικ (1-1).

Η Εθνική Ελπίδων έφυγε με... ψηλά το κεφάλι από το χιονισμένο Ρέκιαβικ. Η Ελλάδα U21 δυσκολέυτηκε στην έδρα της Ισλανδίας, όμως χάρη σε αυτογκόλ στις καθυστερήσεις έφυγε με την ισοπαλία (1-1) και συνεπώς κρατάει την τύχη στα χέρια της ενόψει της ρεβάνς της Λεωφόρου.

Στο 19ο λεπτό οι γηπεδούχοι είχαν δοκάρι. Ο Γκούντμουντσον πέρασε ανάμεσα από δύο παίκτες, επιχείρησε ένα δυνατό σουτ και έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο.

Στο 61' ο Καλογερόπουλος έκανε πέναλτι στον Θορστέλσον, ο Γκούντγιονσεν ανέλαβε την εκτέλεση αλλά ο Μπότης απέκρουσε, 4 λεπτά μετά την είσοδο του στο ματς, λόγω του τραυματισμού του Μοναστηρλή.

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Στο 89' ο Θορστέινσον έβγαλε τη σέντρα και ο Μικάελσον με άψογη κεφαλιά άνοιξε το σκορ. Στο 90+2' από εκτέλεση φάουλ ο Παπακανέλλος σούταρε μέσα από την περιοχή, η μπάλα κόντραρε στον Μικάελσον και κατέληξε στα δίχτυα για το 1-1, το οποίο έμεινε μέχρι τέλους.

 

Τα highlights του Ισλανδία U21 - Ελλάδα U21

 

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