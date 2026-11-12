Η Εθνική Ελπίδων θα φιλοξενήσει την Ισλανδία στη Λεωφόρο την ερχόμενη Δευτέρα (16/11), στις 19:00, για τα Play Offs του Euro U21.

Η Ελλάδα U21 έφυγε αλώβητη από το χιονισμένο Ρέκιαβικ, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη με την Ισλανδία (1-1) και συνεπώς άφησε... ανοιχτούς λογαριασμούς ενόψει του ματς της Αθήνας.

Η πρόκριση στην τελική φάση του EURO U21 θα κριθεί στη Λεωφόρο, στην καθοριστική ρεβάνς των δυο ομάδων. Ο αγώνας του «Απόστολος Νικολαΐδης» θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου.

Η σέντρα έχει οριστεί για τις 19:00, ενώ το παιχνίδι θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Η τελική φάση του Euro U21 θα διεξαχθεί το 2027 από τις 16 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου. Στο τουρνουά θα πάρουν μέρος οι συνδιοργανώτριες Αλβανία και Σερβία, οι 9 πρώτοι και η καλύτερη 2η ομάδα των προκριματικών, ήτοι η Πολωνία, ενώ από τ Plαay Offs θα κριθούν τέσσερα «εισιτήρια».