Εθνική Ελπίδων: Η μέρα, η ώρα και η έδρα της ρεβάνς με την Ισλανδία
Η Ελλάδα U21 έφυγε αλώβητη από το χιονισμένο Ρέκιαβικ, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη με την Ισλανδία (1-1) και συνεπώς άφησε... ανοιχτούς λογαριασμούς ενόψει του ματς της Αθήνας.
Η πρόκριση στην τελική φάση του EURO U21 θα κριθεί στη Λεωφόρο, στην καθοριστική ρεβάνς των δυο ομάδων. Ο αγώνας του «Απόστολος Νικολαΐδης» θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου.
Η σέντρα έχει οριστεί για τις 19:00, ενώ το παιχνίδι θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Η τελική φάση του Euro U21 θα διεξαχθεί το 2027 από τις 16 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου. Στο τουρνουά θα πάρουν μέρος οι συνδιοργανώτριες Αλβανία και Σερβία, οι 9 πρώτοι και η καλύτερη 2η ομάδα των προκριματικών, ήτοι η Πολωνία, ενώ από τ Plαay Offs θα κριθούν τέσσερα «εισιτήρια».