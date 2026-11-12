Η U21 της Ελλάδας βρέθηκε να χάνει 1-0 στο 89' στο πρώτο μπαράζ του παγωμένου Ρέικιαβικ, αλλά στο 90' +2' ισοφάρισε με αυτογκόλ και τη Δευτέρα έχει την ευκαιρία στο «Απόστολος Νικολαϊδης» να πάρει την πρόκριση στα τελικά του Euro.

Αλύγιστη Ελλάδα! Η Εθνική Ελπίδων μπορεί να δυσκολεύτηκε στο χιονισμένο Ρέκιαβικ, να έχασε δύο παίκτες με τραυματισμό και να δέχτηκε γκολ λίγο πριν τη συμπλήρωση των 90', όμως κατάφερε να ισοφαρίσει στο φινάλε του πρώτου αγώνα Play Offs με την Ισλανδία (1-1) και πλέον έχει μπροστά της την ευκαιρία στη Λεωφόρο να πάρει την πρόκριση στο Euro U21.

Έτσι ξεκίνησε

Ο Γιάννης Ταουσιάνης παρέταξε την Εθνική Ελπίδων σε διάταξη 4-3-3. Ο Μοναστηρλής ήταν κάτω από τα δοκάρια, με τους Κωστούλα, Καλογερόπουλο, Αλεξίου και Άλεν μπροστά του, από τα δεξιά προς τα αριστερά. Οι Μουζακίτης, Κοντούρης και Αλμύρας αποτέλεσαν την τριάδα στη μεσαία γραμμή, με τους Πνευμονίδη και Παπακανέλλο στα άκρα της επίθεσης και τον Κούτσια στην κορυφή.

Δοκάρι η Ισλανδία, ισορρόπησε το ματς η Ελλάδα

Αναμενόμενα, λόγω των δύσκολων καιρικών συνθηκών, η Ισλανδία είχε το πλεονέκτημα, καθώς οι ποδοσφαιριστές των γηπεδούχων είναι πολύ πιο συνηθισμένοι να αγωνίζονται σε ανάλογες συνθήκες και γήπεδα σε σχέση με τους Έλληνες διεθνείς.

Η Ελλάδα είχε την πρώτη της καλή στιγμή στο 13ο λεπτό, όταν ο Κούτσιας έκανε το γύρισμα και ο Πνευμονίδης επιχείρησε σουτ από το ύψος της περιοχής, χωρίς όμως να βρει τον στόχο, καθώς η μπάλα κόντραρε. Στο 19ο λεπτό οι γηπεδούχοι είχαν δοκάρι. Ο Γκούντμουντσον πέρασε ανάμεσα από δύο παίκτες, επιχείρησε ένα δυνατό σουτ και έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο.

Η Γαλανόλευκη απείλησε εκ νέου στο 20ό λεπτό, με την άστοχη κεφαλιά του Κούτσια, έπειτα από σέντρα του Κωστούλα. Ο Γκούντγιονσεν ήταν ένας από τους πιο δραστήριους παίκτες των γηπεδούχων, καθώς απείλησε στο 28ο λεπτό με κεφαλιά, ενώ στο 35' επιχείρησε ένα άστοχο βολέ από το ημικύκλιο της περιοχής.

Στο τελευταίο 20λεπτο του πρώτου μέρους η Εθνική ισορρόπησε το παιχνίδι και είχε μια καλή ευκαιρία να προηγηθεί. Στο 37ο λεπτό ο Καλογερόπουλος δοκίμασε το πόδι του έξω από την περιοχή, με την μπάλα να παραμένει «ζωντανή» μέσα στην περιοχή χάρη στην επιμονή του Κούτσια. Εκείνος γύρισε στον Αλμύρα, ο οποίος πλάσαρε, όμως ο Πέντερσον απέκρουσε και παραχώρησε κόρνερ.

Ο Μπότης ήρθε από τον πάγκο και έπιασε πέναλτι, ισοφάρισε στο φινάλε η αλύγιστη Ελλάδα

Ο χρόνος δεν ήταν σύμμαχος για την Εθνική Ελπίδων, καθώς η χιονόπτωση δυνάμωνε και η Ισλανδία γινόταν όλο και πιο απειλητική, χάνοντας σημαντικές ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ. Στο 55ο λεπτό ο Ντάβαντσον αστόχησε από κοντινή απόσταση, υπό την πίεση του Καλογερόπουλου, ο οποίος στο 61' υπέπεσε σε πέναλτι, στην προσπάθειά του να μαρκάρει τον Θορστέλσον μέσα στην περιοχή.

Ο Γκούντγιονσεν ανέλαβε την εκτέλεση από την άσπρη βούλα, όμως ο Μπότης έπεσε σωστά και μπλόκαρε την μπάλα. Ο τερματοφύλακας της Πογκόν είχε περάσει στο ματς τέσσερα λεπτά νωρίτερα, αντικαθιστώντας τον τραυματία Μοναστηρλή.

Η Ισλανδία έχασε ακόμη μία μεγάλη ευκαιρία για να προηγηθεί στο 70ό λεπτό, όταν ο Άαρονσον αστόχησε με κεφαλιά από κοντινή απόσταση. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν και βρήκαν το γκολ. Στο 89' ο Θορστέινσον έβγαλε τη σέντρα και ο Μικάελσον με άψογη κεφαλιά άνοιξε το σκορ.

Η Ελλάδα έβγαλε «μέταλλο» και κατάφερε να ισοφαρίσει. Στο 90+2' από εκτέλεση φάουλ ο Παπακανέλλος σούταρε μέσα από την περιοχή, η μπάλα κόντραρε στον Μικάελσον και κατέληξε στα δίχτυα για το 1-1, το οποίο έμεινε μέχρι τέλους.

Ισλανδία U21 (Ολαφουρ Κρίστιανσον): Πέτερσον, Θόρχαλσον, Γιούλιουσον, Αρονσον, Κρίστιανσον, Γκούντμουντσον (78' Κόσιτς), Ρόμπερτσον, Σίγκουρντσον, Γκούντγιονσεν (78' Μικάελσον), Θορστέινσον, Ντάντασον (71' Αντρεσον).

Ελλάδα U21 (Γιάννης Ταουσιάνης): Μοναστηρλής (58' λ.τρ. Μπότης), Κωστούλας, Αλεν (23' λ.τρ. Κάτρης), Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Κοντούρης, Μουζακίτης, Αλμύρας (80' Κυριόπουλος), Πνευμονίδης (58' Σμυρλής), Παπακανέλλος, Κούτσιας (80' Μύθου).