Ορίστηκαν οι αναμετρήσεις της Εθνικής Ελπίδων με την U21 της Ισλανδία για τα Play Offs που θα κρίνουν μια θέση στο Euro U21.

H Εθνική Ελπίδων έχασε στη διαφορά τερμάτων τόσο την πρωτιά του ομίλου της στα προκριματικά του Euro U21 όσο και την απευθείας πρόκριση ως καλύτερη 2η και συνεπώς θα διεκδικήσει τη θέση της στο τουρνουά, μέσω των Play Offs, όπου θα αντιμετωπίσει την Ισλανδία σε διπλούς αγώνες.

Το πρώτο ματς θα γίνει εκτός έδρας την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, στις 15:00, ενώ η ρεβάνς θα γίνει τη τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, στις 19:00, στη Λεωφόρο.

H ενημέρωση της ΕΠΟ

«Η αρχή θα γίνει την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, στις 15:00 (ώρα Ελλάδας), στο Thróttarvöllur του Ρέικιαβικ, ενώ η δεύτερη αναμέτρηση θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, στις 19:00, στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Έπαθλο των δύο αγώνων είναι ένα εισιτήριο για την τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U21, η οποία θα διεξαχθεί στην Αλβανία και τη Σερβία από τις 16 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου 2027.

Για τους ποδοσφαιριστές του Γιάννη Ταουσιάνη, οι δύο αναμετρήσεις αποτελούν την κορύφωση μιας εξαιρετικής πορείας στα προκριματικά, με εννέα νίκες σε δέκα αγώνες.

Η Εθνική Ελπίδων νίκησε, μάλιστα, εκτός έδρας τη Γερμανία, με την οποία ισοβάθμησε στην τελική κατάταξη του ομίλου, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στη διαφορά τερμάτων των μεταξύ τους αγώνων.

Ωστόσο, και στην ειδική κατάταξη των δεύτερων ομάδων όλων των ομίλων, η Πολωνία υπερίσχυσε της Ελλάδας για μόλις ένα γκολ.

Πλέον, η Εθνική Ελπίδων έχει μπροστά της την ευκαιρία να ολοκληρώσει την εξαιρετική της προσπάθεια με την πρόκριση στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, στην οποία φιλοδοξεί να επιστρέψει έπειτα από 25 χρόνια!».