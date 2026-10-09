Το Gazzetta σας δίνει στο... πιάτο το προφίλ της Ισλανδίας, της ομάδας που καλείται να περάσει η Εθνική Ελπίδων στα μπαράζ του EURO U21 του 2027.

Τα προκριματικά του EURO U21 του 2027 ανήκουν στο... παρελθόν για την Εθνική Ελπίδων και από τη στιγμή που ήρθε το εισιτήριο για απευθείας πρόκριση, η χώρα μας κοιτάει τη διαδικασία των μπαράζ, όπου η κληρωτίδα της UEFA την έφερε πάνω στην Ισλανδία.

Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει εκτός έδρας ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για την Ελλάδα, με τους αγώνες να είναι να διεξαχθούν στο παράθυρο 9 με 17 Νοεμβρίου με φόντο την πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης.

Βέβαια, το έργο της χώρας μας μόνο εύκολο δεν θα είναι καθώς η Ισλανδία έχει δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό σύνολο με πλούσιο ταλέντο στο ενεργητικό της και κάνοντας αίσθηση από την πορεία της στα προκριματικά όπου τερμάτισε στην 2η θέση.

Το Gazzetta σας αναλύει την προσεχή αντίπαλο της Εθνικής Ελπίδων, σας ξεναγεί στη πορεία της στα προκριματικά και σας δίνει στο... πιάτο τα «ατού» της

Πορεία: Τραγικό ξεκίνημα, ονειρικό φινάλε

Αν κάποιος έβλεπε τα πεπραγμένα της Ισλανδίας στις τρεις πρώτες αγωνιστικές, σίγουρα δεν θα περίμενε να τη δει υποψήφια στα μπαράζ για πρόκριση. Το ξεκίνημα της ομάδας ήταν απογοητευτικό καθώς μέτρησε δύο εκτός έδρας ισοπαλίες με Εσθονία (1-1) και Ελβετία (0-0) και ήττα-σοκ στην πρεμιέρα εντός έδρας από τα Νησιά Φερόε (1-2).

Ωστόσο, από το παιχνίδι με το Λουξεμβούργο στην 4η αγωνιστική και έπειτα, η Ισλανδία ήταν εντυπωσιακή. Πραγματοποίησε μία κούρσα με πέντε νίκες, μία ισοπαλία και μόλις μία ήττα από τη Γαλλία εκτός έδρας, καταφέρνοντας να προσπεράσει την Ελβετία, την οποία στο μεταξύ τους παιχνίδι, διέλυσε με 5-1 ενώ εξίσου εντυπωσιακή ήταν και η νίκη με 6-2 επί της Εσθονίας.

Με αυτόν τον τρόπο, η Ισλανδία έφτασε τους 18 βαθμούς σε 10 αγωνιστικές και πέρασε την Ελβετία για μόλις έναν βαθμό για να βρεθεί στα μπαράζ του EURO U21 έχοντας απολογισμό 22 γκολ υπέρ και 11 κατά.

Αναλυτικά τα παιχνίδια της:

Ισλανδία - Νησιά Φερόε 1-2

Εστονία - Ισλανδία 1-1

Ελβετια - Ισλανδία 0-0

Ισλανδία - Λουξεμβούργο 2-1

Λουξεμβούργο - Ισλανδία 1-3

Ισλανδία - Εσθονία 6-2

Γαλλία - Ισλανδία 2-1

Ισλανδία - Γαλλία 1-1

Ισλανδία - Ελβετία 5-1

Νησιά Φερόε - Ισλανδία 0-2

Προπονητής: Το «ντουέτο» στην άκρη του πάγκου

Η Ισλανδία είναι από τις λίγες ομάδες του κόσμου που έχει δύο προπονητές (!). Συγκεκριμένα, μετά την αποχώρηση του Όλαφουρ Ίνγκι Σκούλασον τον περασμένο Οκτώβρη για να αναλάβει την Μπρέινταμπλικ, τα ηνία ανέλαβαν ο 46χρονος Λούντβικ Γκούναρσον και ο 58χρονος Όλαφουρ Χέλγκι Κρίστιανσον, οι οποίοι οδηγούν μαζί το... καράβι της Κ21 παρότι ο πρώτος έχει καθήκοντα προπονητή στην Κ17 και ο δεύτερος στη γυναικεία ομάδα.

Το θέμα είναι ότι μόλις ανέλαβαν αυτοί οι δύο, η Ισλανδία άρχισε και την ανοδική της πορεία καθώς στο διάστημα που είναι αυτοί, υπάρχει μόνο μία ήττα, αυτή από τη Γαλλία εκτός έδρας (2-1). Με λίγα λόγια, η ομοσπονδία της Ισλανδίας αποφάσισε να τους διατηρήσει ως «ένα» στην άκρη του πάγκου μετά τα επιτυχημένα αποτελέσματα που είχε η ομάδα.

Αστέρι: Το μήλο κάτω από τη... μηλιά

Γνωστός στο ελληνικό κοινό λόγω της θητείας του πατέρα του, Έιντουρ με τη φανέλα της ΑΕΚ. Ο Ντάνιελ Γκούντιονσεν έχει βαδίσει στα βήματα του μπαμπά του και ήδη αποτελεί ένα από τα μεγάλα ταλέντα της Ισλανδίας έχοντας ήδη 14 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα της Μάλμε στα 20 του χρόνια.

Παρότι αρχικά κλήθηκε στην ανδρών αλλά εν τέλει πήγε εκ νέου στην Κ21 προκειμένου να βοηθήσει την ομάδα στα προκριματικά. Εκεί, αποτέλεσε το μεγάλο όπλο των Ισλανδών έχοντας συνολικά επτά γκολ σε μόλις πέντε ματς, πετυχαίνοντας τα μοναδικά τέρματα της χώρας κόντρα στη Γαλλία αλλά και συνολικά από δύο με Εσθονία και Ελβετία και ένα με Νησιά Φερόε.

Αγωνιστική ταυτότητα: Όσα φάμε και όσα βάλουμε...

Μιλάμε για μία ομάδα που ξέρει να προσαρμόζεται πάνω στον αντίπαλο. Με το νέο προπονητικό σταφ, η Ισλανδία δεν έγινε πιο δυνατή αμυντικά αλλά έγινε πιο επικίνδυνη μεσοεπιθετικά έχοντας και τις βοήθειες του Γκούντιονσεν. Αγαπημένος σχηματισμός είναι το 4-3-3 με επιθετικό σύστημα με τους Ισλανδούς να έχουν ποδοσφαιριστές που μπορούν να δημιουργήσουν ατομικά επικίνδυνες στιγμές προς την αντίπαλη άμυνα.

Μάλιστα, ουκ ολίγες φορές κατά τη διάρκεια του ματς μπορεί να αλλάξει ο σχηματισμός σε 4-4-2 ωστόσο κόντρα στη Γαλλία είχε επιλεχθεί ένα πιο σφικτό αμυντικογενή σχήμα με έμφαση στη μεσαία γραμμή προκειμένου να μην είναι τόσο εύκολη η ανάπτυξη του αντιπάλου.

Πάντως, με βάση τα αποτελέσματα και το ρεκόρ της ομάδας, η Ισλανδία δείχνει μία ομάδα που μπορεί αρκετά εύκολα να βρει το γκολ (μόλις ένα ματς ολοκληρώθηκε χωρίς να σκοράρει) αλλά παράλληλα είναι το ίδιο εύκολο και να δεχθεί (δύο παιχνίδια συνολικά).