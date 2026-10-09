Η κληρωτίδα έφερε την Ισλανδία απέναντι στην Εθνική Ελπίδων για τα μπαράζ με φόντο την πρόκριση στο EURO U21 του 2027.

Η Εθνική Ελπίδων ολοκλήρωσε με έναν εντυπωσιακό απολογισμό τα προκριματικά του EURO U21 του 2027 έχοντας συλλέξει 27 από τους 30 διαθέσιμους βαθμούς αλλά για μόλις ένα... γκολ δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για απευθείας πρόκριση.

Ως 2η, θα πρέπει να περάσει από τη διαδικασία των μπαράζ προκειμένου να επιστρέψει σε μεγάλη διοργάνωση για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια και η κληρωτίδα της UEFA την έφερε απέναντι στην Ισλανδία.

Τα παιχνίδια τα διεξαχθούν στο επόμενο «παράθυρο» των εθνικών ομάδων από τις 9 μέχρι τις 17 Νοεμβρίου, με το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας και το δεύτερο στην Ελλάδα ενώ η κλήρωση για τα τελικά της διοργάνωσης είναι στις 26 Νοεμβρίου στο Βελιγράδι της Σερβίας. Να θυμίσουμε ότι η διοργάνωση θα διεξαχθεί στα γήπεδα της Σερβίας και της Αλβανίας από τις 17 Ιουνίου μέχρι τις 4 Ιουλίου του 2027.