Στις 9 Οκτωβρίου η Εθνική Ελπίδων θα μάθει τον αντίπαλο της στα Play Offs για την πρόκριση στο Euro U21, τα οποία θα γίνουν στη διακοπή του Νοεμβρίου.

Η Εθνική Ελπίδων δεν κατάφερε να βρει δεύτερο γκολ στην Βόρεια Ιρλανδία και συνεπώς θα πρέπει να παίξει για την πρόκριση της στο Euro U21 στη διαδικασία των Play Off, που θα γίνου στη διακοπή του Νοεμβρίου.

Ο αντίπαλος των διπλών αγώνων της Ελλάδας θα προκύψει από κλήρωση που θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή (9/10), στις 12:00, στη Νιόν. Οι οκτώ ομάδες θα μπούν στην κληρωτίδα, δίχως περιορισμούς ή διαχωρισμούς σε ισχυρούς και ανίσχυρους.

Οι αναμετρήσεις που θα βγουν οι 4 ομάδες που θα συμπληρώσουν τη 16αδα της διοργάνωσης θα γίνουν από τις 9 έως τις 17 Νοεμβρίου.

Η τελική φάση του Euro U21 θα διεξαχθεί το 2027 από τις 16 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου. Στου τουρνουά θα πάρουν μέρος οι συνδιοργανώτριες Αλβανία και Σερβία, οι 9 πρώτοι και η καλύτερη 2η ομάδα των προκριματικών, ήτοι η Πολωνία.