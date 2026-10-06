Η Ελλάδα προηγήθηκε στο 32' με τον Μύθου, έχασε πέντε σπουδαίες ευκαιρίες στο β' ημίχρονο και τελικά έμεινε στο 1-0 επί της Βορείου Ιρλανδίας, το οποίο δεν αρκεί για την πρόκριση στο Euro, την οποία θα διεκδικήσει σε μπαράζ το Νοέμβριο.

Έτσι ξεκίνησε

Η Εθνική Ελπίδων παρατάχθηκε σε διάταξη 4-3-3. O Μοναστηρλής στην εστία, με τους Κωστούλα, Καλογερόπουλο, Αλεξίου και Άλεν μπροστά του. Μπακούλας, Αλμύρας και Γκούμας τριάδα στα χαφ, ενώ η τριπλέτα Πνευμονίδης, Μύθου, Παπακανέλλος ήταν στη γραμμή κρούσης.

Βήμα πρόκρισης με Μύθου αλλά...

Το πρώτο μέρος είχε καλό ρυθμό και ελάχιστες καλές φάσεις, με τους παίκτες του Ταουσιάνη να έχουν τον έλεγχο του παιχνιδιού και παράλληλα την πίεση του αποτελέσματος.

Η Ελλάδα επί της ουσίας προηγήθηκε στην πρώτη της αξιοσημείωτη ευκαιρία. Στο 32ο λεπτό ο Άλεν εκτέλεσε κόρνερ από τα δεξιά, ο Μύθου έπιασε... άπιαστη κεφαλιά από το πρώτο δοκάρι κι έκανε το 0-1, το οποίο ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους.

Από την πλευρά τους οι γηπεδούχοι είχαν δύο καλές στιγμές με τα σουτ του Γκρέιαμ, στο 28' και στο 45+1', με το πρώτο να είναι άστοχο και το δεύτερο να το αποκρούει ο Μοναστηρλής.

Δεν τελείωσε τη δουλειά και τώρα μπαράζ...

Η Ελλάδα συνέχισε να πιέζει στο δεύτερο μέρος, όντας σαφώς βελτιωμένη και δημιούργησε ευκαιρίες, όμως της έλειψε η αποτελεσματικότητα και δεν κατάφερε να βρει το γκολ που άξιζε και θα την έστελνε στην τελική φάση του Euro U21.

Στο 56', έπειτα από εξαιρετική μπαλιά του Αποστολάκη, ο Μπρέγκου βγήκε τετ α τετ με τον Γκρέισι, ο οποίος πρόλαβε να απομακρύνει την μπάλα. Οκτώ λεπτά αργότερα, στο 64', το γύρισμα του Πνευμονίδη έφερε την μπάλα στον Αλμύρα, ο οποίος έπιασε δυνατό σουτ, όμως δεν βρήκε εστία.

Στο 83ο λεπτό, ο Μπρέγκου επιχείρησε μια ωραία ατομική προσπάθεια, αλλά το σουτ που επιχείρησε δεν βρήκε στόχο. Η μεγαλύτερη ευκαιρία για την Εθνική ήρθε στο 90', όταν ο Πνευμονίδης έβγαλε υπέροχη μπαλιά, όμως ο Θεοδοσουλάκης δεν κατάφερε να ευστοχήσει στο διαγώνιο σουτ που επιχείρησε και το 0-1 έμεινε μέχρι τέλους.