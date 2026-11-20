Η Εθνική Ελπίδων βρίσκεται στα τελικά του EURO U21 και ένας από τους αφανής ήρωες αυτής της επιτυχίας είναι ο Γιώργος Λαρεντζάκης.

Το EURO U21 περιμένει την Εθνική Ελπίδων για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια καθώς η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη κατάφερε να αποκλείσει στη διαδικασία των πέναλτι την Ισλανδία και να πανηγυρίσει την πρόκριση.

Στη «ρώσικη ρουλέτα», οι διεθνείς χρειάστηκε να είναι εύστοχοι στον απόλυτο βαθμό και να εκμεταλλευτούν τη μία απόκρουση του Μπότη ώστε να ξεσπάσουν σε πανηγυρισμούς. Φυσικά, αυτό το αποτέλεσμα δεν ήταν τυχαίο. Ούτε και ο τρόπος που η Εθνική Ελπίδων έφτασε μέχρι εδώ έχοντας δεχθεί συνολικά 8 γκολ σε 12 παιχνίδια.

Ένας από τους «ήρωες» πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας είναι ο Γιώργος Λαρεντζάκης. Ο προπονητής τερματοφυλάκων της Εθνικής Ελπίδων έπαιξε καθοριστικό ρόλο για τη διαδικασία των πέναλτι αλλά και στη συνολική δουλειά που γίνεται με τους πορτιέρε της ομάδας.

Βέβαια, η εμπειρία του 34χρονου κόουτς ξεκινά από αρκετά νωρίς και συγκεκριμένα το 2015, όταν σε ηλικία μόλις 23 ετών εντάχθηκε ως προπονητής τερματοφυλάκων στα μικρά κλιμάκια του Αστέρα AKTOR. Έμεινε για έξι χρόνια εκεί και είδε αρκετούς τερματοφύλακες να περνούν από τα χέρια του.

Μεταξύ αυτών ήταν και ο Αντώνης Τσιφτσής. Ο νυν πορτιέρε του ΠΑΟΚ με παραστάσεις μέχρι και στην Εθνική Ομάδα, εξελίχθηκε στα χέρια του Έλληνα προπονητή καθώς τον είχε από την Κ17 μέχρι και την ένταξή του στην πρώτη ομάδα, όπου μέτρησε 54 εμφανίσεις με 18 clean sheets και μία μεταγραφή στον ΠΑΟΚ αντί 400 χιλιάδες ευρώ.

Παράλληλα, υπό τη δικές του οδηγίες, ο Φώτης Ψεύτης κατάφερε να εντυπωσιάσει στις ακαδημίες του Αστέρα και έτσι η Μίλαν τον έκανε δικό της το 2020 ενώ το 2021 τον αγόρασε αντί 500 χιλιάδες ευρώ. Πλέον, ο Έλληνας πορτιέρε βρίσκεται στα χρώματα της τουρκικής Αντάλιασπορ ενώ ανήκει στη Λουγκάνο.

Και τέλος, ο Θεόφιλος Κακαδιάρης ήταν μία επιλογή του Γιώργου Λαρεντζάκη και αποκτήθηκε από τη Δήμητρα Απόλλων λίγο πριν φύγει από την Τρίπολη ο Έλληνας προπονητής για τον Ιωνικό. Ο 19χρονος πορτιέρε βρίσκεται μεταξύ των παιδιών που κάλεσε στην Εθνική Ελπίδων ο Ταουσιάνης και είναι βασικός στη Β' ομάδα των Αρκάδων.

Στη μετακίνηση του στη Νίκαια βρήκε τον Λευτέρη Χουτετσιώτη που είχαν εξαιρετική συνεργασία ενώ όσο ήταν στη Λαμία, ο Αλεξέι Κοσέλεφ κλήθηκε στην εθνική ανδρών της Μολδαβίας, με το κλαμπ να περνά στα play offs για πρώτη φορά στην ιστορία του.

Και φτάνουμε στο κεφάλαιο της Εθνικής Ελπίδων. Στα τέλη Αυγούστου του 2024, εν μέσω αλλαγών στα μικρά κλιμάκια των εθνικών ομάδων, ο Έλληνας προπονητής ανέλαβε τα καθήκοντα της Κ21. Εκεί συνάντησε τον Νικόλα Μπότη που τότε έπαιζε στον Ολυμπιακό και τον Δημήτρη Μοναστηρλή που ήταν στον ΠΑΟΚ.

Αν και ο δεύτερος έπαιζε πιο συχνά βασικός στην Κ19, ο Μπότης κατάφερε να κερδίσει πόντους και να πάρει εκείνος φανέλα βασικού στην Κ21. Ωστόσο ο Λαρεντζάκης είχε σε ετοιμότητα και τους δύο πορτιέρε, κάτι που φάνηκε από τον Μοναστηρλή στα ματς που δεν μπορούσε να δώσει το παρών το Μπότης.

Τα 8 γκολ σε συνολικά 12 παιχνίδια δεν ήταν ένας εύκολος αριθμός και έπαιξε τεράστιο ρόλο στην επίτευξη του στόχου. Μάλιστα, μετά το τέλος των προκριματικών, η χώρα μας είχε δεχθεί μόλις 6 τέρματα. Δεν είναι και λίγο με αντιπάλους όπως η Γερμανία, η Γεωργία, η Β. Ιρλανδία, η Λετονία και η Μάλτα ενώ η Ισλανδία διαθέτει έναν από τους καυτούς φορ της κατηγορίας, τον γιο του Γκούντιοσεν (είχε 7 γκολ σε 5 ματς στα προκριματικά).

Άξιο αναφοράς είναι η διαδικασία των πέναλτι κόντρα στην Ισλανδία. Αρχικά ο Μπότης είχε αποκρούσει πέναλτι στο Ρέικιαβικ με το οποίο κράτησε ζωντανή την Εθνική Ελπίδων για την πρόκριση και στη συνέχεια έπιασε και ένα στη ρώσικη ρουλέτα.

Την ίδια στιγμή, οι παίκτες της Ελλάδας ευστόχησαν σε όλες τις εκτελέσεις και αυτό οφείλεται στο διπλό σκάουτ που έγινε προς την Ισλανδία. Ο Γιώργος Λαρεντζάκης με τους συνεργάτες του είχαν αναλύσει τον τρόπο που εκτελούν οι Ισλανδοί, δούλεψαν σε αυτό αλλά μετέφεραν πληροφορίες για το πώς πέφτει ο αντίπαλος πορτιέρε, ώστε οι παίκτες να γνωρίζουν που θα εκτελέσουν.

Το αποτέλεσμα τους δικαίωσε στο 100%.