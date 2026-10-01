Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις της νίκης της Ελπίδων επί της Λετονίας με 4-2.

Η Εθνική Ελπίδων επικράτησε 4-2 της Λετονίας στη Λιβαδειά και συνεχίζει να ελπίζει στην πρόκριση στο Euro 2027 είτε ως πρώτη είτε ως δεύτερη.

Η Ελλάδα πήρε το προβάδισμα μόλις στο 5' κατάφερε με πλασέ του Αλμύρα σε ασίστ του Πνευμονίδη. Στο 17' σε κόρνερ του Γκούμα ο Κωστούλας με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα κάνοντας το 2-0. Στο 27' η Λετονία μείωσε. Επειτα από λάθος αρχικά του Κωστούλα, σέντρα των φιλοξενουμένων και κακό διώξιμο του Μοναστηρλή ο ανενόχλητος Πατρικέβγες μείωσε σε 2-1.

Στο 37', ωστόσο, ο Παπακανέλλος βρήκε ωραία τον Αλμύρα, αυτός πάσαρε στον Πνευμονίδη που του γύρισε αμέσως την μπάλα και με ψύχραιμο πλασέ έκανε το 3-1. Η Ελλάδα μπήκε δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και στο 53' ο Κωστούλας με κεφαλιά μετά την σέντρα του Μπρέγκου έκανε το 4-1. Στις καθυστερήσεις, όμως, ο Λίζουνοβς διαμόρφωσε το τελικό 4-2.

Τα highlights του αγώνα