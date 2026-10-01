Η Εθνική μας ομάδα των Ελπίδων χρειάζεται πάση θυσία - και ανεξαρτήτως άλλων παραμέτρων - τη νίκη στον τελευταίο της αγώνα με τη Βόρεια Ιρλανδία.

Έπειτα από τη νίκη επί της Λετονίας με 4-2, η Εθνική μας ομάδα των Ελπίδων έχει πλέον μπροστά της ένα τελευταίο παιχνίδι, αυτό με τη Βόρεια Ιρλανδία στις 6 Οκτωβρίου. Θέλει τη νίκη για να διεκδικήσει μέχρι τέλους την απευθείας πρόκριση στο Euro U21 και στα γήπεδα της Σερβίας με την Αλβανία.

Ας δούμε όμως τη βαθμολογία του γκρουπ της, τα ματς που μένουν και την τελευταία αγωνιστική

1. Γερμανία 24 πόντοι σε 9 αγώνες

2. Ελλάδα 24 πόντοι σε 9 αγώνες

3. Βόρεια Ιρλανδία 13 πόντοι σε 9 αγώνες

4. Γεωργία 9 πόντοι σε 8 αγώνες

5. Μάλτα 0 πόντοι σε 9 αγώνες

Η αγωνιστική

Ελλάδα - Λετονία 4-2

Βόρεια Ιρλανδία - Γεωργία: 21.45

Η επόμενη και τελευταία αγωνιστική

6 Οκτωβρίου

Λετονία - Μάλτα: 19.00

Γερμανία - Γεωργία: 19.00

Βόρεια Ιρλανδία - Ελλάδα: 19.00