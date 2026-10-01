Εθνική Ελπίδων: Η βαθμολογία του ομίλου και η τελευταία αγωνιστική
- Ας δούμε όμως τη βαθμολογία του γκρουπ της, τα ματς που μένουν και την τελευταία αγωνιστική
- Η αγωνιστική
- Η επόμενη και τελευταία αγωνιστική
Έπειτα από τη νίκη επί της Λετονίας με 4-2, η Εθνική μας ομάδα των Ελπίδων έχει πλέον μπροστά της ένα τελευταίο παιχνίδι, αυτό με τη Βόρεια Ιρλανδία στις 6 Οκτωβρίου. Θέλει τη νίκη για να διεκδικήσει μέχρι τέλους την απευθείας πρόκριση στο Euro U21 και στα γήπεδα της Σερβίας με την Αλβανία.
Ας δούμε όμως τη βαθμολογία του γκρουπ της, τα ματς που μένουν και την τελευταία αγωνιστική
1. Γερμανία 24 πόντοι σε 9 αγώνες
2. Ελλάδα 24 πόντοι σε 9 αγώνες
3. Βόρεια Ιρλανδία 13 πόντοι σε 9 αγώνες
4. Γεωργία 9 πόντοι σε 8 αγώνες
5. Μάλτα 0 πόντοι σε 9 αγώνες
Η αγωνιστική
Ελλάδα - Λετονία 4-2
Βόρεια Ιρλανδία - Γεωργία: 21.45
Η επόμενη και τελευταία αγωνιστική
6 Οκτωβρίου
Λετονία - Μάλτα: 19.00
Γερμανία - Γεωργία: 19.00
Βόρεια Ιρλανδία - Ελλάδα: 19.00
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.