Στο 13ο λεπτό ο Τζόλης βρήκε δίχτυα ωστόσο ο Παυλίδης που ήταν σε θέση οφσάιντ επηρέαζε τη φάση αυτή στο Ελλάδα - Ολλανδία.

Ήταν το 13ο λεπτό όταν ο Τζόλης θα έβρισκε δίχτυα στο Ελλάδα - Ολλανδία. Ωστόσο το γκολ αυτό δεν μέτρησε καθώς ο Παυλίδης, που ήταν οφσάιντ, ήταν μπροστά από τον αντίπαλο γκολκίπερ και επηρέαζε τη φάση.