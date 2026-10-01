Ελλάδα - Ολλανδία: Το ακυρωθέν γκολ της Εθνικής
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Στο 13ο λεπτό ο Τζόλης βρήκε δίχτυα ωστόσο ο Παυλίδης που ήταν σε θέση οφσάιντ επηρέαζε τη φάση αυτή στο Ελλάδα - Ολλανδία.
Ήταν το 13ο λεπτό όταν ο Τζόλης θα έβρισκε δίχτυα στο Ελλάδα - Ολλανδία. Ωστόσο το γκολ αυτό δεν μέτρησε καθώς ο Παυλίδης, που ήταν οφσάιντ, ήταν μπροστά από τον αντίπαλο γκολκίπερ και επηρέαζε τη φάση.
@Photo credits: ALPHA
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