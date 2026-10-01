Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ξεκινά για το Ελλάδα - Ολλανδία με βασικούς τους Σάλιακα, Κουρμπέλη - Ανδρούτσο και μπροστά τους Καρέτσα αλλά και τους φορ Παυλίδη - Ιωαννίδη μαζί.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε τη συγκρότηση της αρχικής 11άδας της Εθνικής μας για τον αγώνα με την Ολλανδία. Νέα πρόσωπα αναφορικά με το Γερμανία - Ελλάδα είναι δεξιά ο Σάλιακας, στο κέντρο ο Κουρμπέλης που θα είναι μαζί με τον Ανδρούτσο και ο Ιωαννίδης που θα παίξει ως δίδυμο μπροστά μαζί με τον Παυλίδη.

Να θυμίσουμε ότι στο Γερμανία - Ελλάδα (0-1) για την Εθνική μας ομάδα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ξεκίνησε τον Τζολάκη στο τέρμα, δεξί μπακ ήταν ο Βαγιαννίδης και αριστερό ο Τσιμίκας. Στόπερ οι Μαυροπάνος, Ρέτσος και στα χαφ ο Ανδρούτσος έπαιξε δίπλα στον Ζαφείρη. Στο αριστερό άκρο της επίθεσης βρισκόταν ο Τζόλης, δεξιά ο Καρέτσας και ο Τεττέη κοντά στον Παυλίδη.

Τώρα ως προς το Ελλάδα - Ολλανδία η διάταξη είναι: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Σάλιακα, Μαυροπάνο, Ρέτσο και Τσιμίκα, κέντρο με Κουρμπέλη και Ανδρούτσο, άκρα με Καρέτσα και Τζόλη και φορ μπροστά τους Παυλίδη και Ιωαννίδη.

Στον πάγκο είναι οι: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τσάπρας, Κουλιεράκης, Μασούρας, Δουβίκας, Κωστούλας, Τεττέη, Μιχαηλίδης, Ζαφείρης, Κυριακόπουλος και Μουζακίτης.