Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου η Εθνική μας ομάδα κατάφερε να κάνει το 2-0 κόντρα στην Ολλανδία με τον Ιωαννίδη να κάνει την ασίστ και τον Μασούρα να σκοράρει.

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ολοκληρώθηκε το ημίχρονο της Εθνικής με την Ολλανδία για την 3η αγωνιστική του Nations League. Συγκεκριμένα στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Φαν Μπόμελ κάνει λάθος γύρισμα, ο Ιωαννίδης παίρνει τη μπάλα, την κατάλληλη στιγμή γυρίζει στον Μασούρα και αυτός με προβολή την στέλνει στα δίχτυα κάνοντας το 2-0 μέσα σε αποθέωση.

Θυμίζουμε πως στο 23' η Εθνική μας ομάδα είχε καταφέρει να ανοίξει το σκορ με τον Ιωαννίδη με εξαιρετικό πλασέ μετά την κεφαλιά του Μασούρα να κάνει το 1-0. Δείτε και το 1-0 στο βίντεο που ακολουθεί.