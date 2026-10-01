Ελλάδα – Ολλανδία: Ασίστ Ιωαννίδη και 2-0 από τον Μασούρα!
Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ολοκληρώθηκε το ημίχρονο της Εθνικής με την Ολλανδία για την 3η αγωνιστική του Nations League. Συγκεκριμένα στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Φαν Μπόμελ κάνει λάθος γύρισμα, ο Ιωαννίδης παίρνει τη μπάλα, την κατάλληλη στιγμή γυρίζει στον Μασούρα και αυτός με προβολή την στέλνει στα δίχτυα κάνοντας το 2-0 μέσα σε αποθέωση.
Θυμίζουμε πως στο 23' η Εθνική μας ομάδα είχε καταφέρει να ανοίξει το σκορ με τον Ιωαννίδη με εξαιρετικό πλασέ μετά την κεφαλιά του Μασούρα να κάνει το 1-0. Δείτε και το 1-0 στο βίντεο που ακολουθεί.
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