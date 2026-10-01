Μετά από κεφαλιά του Μασούρα, που πήρε τη μονομαχία από τον Ντάμφρις, ο Ιωαννίδης βγήκε τετ α τετ και έκανε το 1-0 στο Ελλάδα - Ολλανδία.

Μπορεί στο 13ο λεπτό το γκολ του Τζόλη να ακυρώθηκε ωστόσο 10 λεπτά μετά η Εθνική μας σκόραρε. Στο 23ο λεπτό ήρθε το 1-0.

Βολέ του Τζολάκη, κεφαλιά του Μασούρα, που πήρε τη μονομαχία από τον Ντάμφρις και ο Ιωαννίδης βγήκε τετ α τετ με τον Φερμπρούγκεν. Με ένα πολύ καλό τελείωμα ο Έλληνας φορ έκανε το 1-0.