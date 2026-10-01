Ελλάδα - Ολλανδία: Κεφαλιά - πάσα ο Μασούρας και γκολ ο Ιωαννίδης για το 1-0
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Μετά από κεφαλιά του Μασούρα, που πήρε τη μονομαχία από τον Ντάμφρις, ο Ιωαννίδης βγήκε τετ α τετ και έκανε το 1-0 στο Ελλάδα - Ολλανδία.
Μπορεί στο 13ο λεπτό το γκολ του Τζόλη να ακυρώθηκε ωστόσο 10 λεπτά μετά η Εθνική μας σκόραρε. Στο 23ο λεπτό ήρθε το 1-0.
Βολέ του Τζολάκη, κεφαλιά του Μασούρα, που πήρε τη μονομαχία από τον Ντάμφρις και ο Ιωαννίδης βγήκε τετ α τετ με τον Φερμπρούγκεν. Με ένα πολύ καλό τελείωμα ο Έλληνας φορ έκανε το 1-0.
@Photo credits: eurokinissi, KLODIAN LATO / EUROKINISSI
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