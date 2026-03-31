Το όνειρο της συμμετοχής στο Euro 2027 για την Εθνική Ελπίδων θα γίνει πράξη με νίκη επί της Γερμανίας. Το πρόγραμμα, η βαθμολογία και τα σενάρια για την πρόκριση

Η μεγάλη μέρα, μέχρι την επόμενη ευχόμαστε όλοι, έφτασε για την Εθνική Ελπίδων. Τα ελληνόπουλα του Γιάννη Ταουσιάνη, μία χρυσή φουρνιά υποδέχεται στις 19.00 στη Λεωφόρο τη Γερμανία και ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 Σπορ.

Ένα ντέρμπι κορυφής κόντρα σε μία δυνατή ομάδα την οποία λύγισε η Εθνική στην έδρα της με 3-2 πριν από μερικούς μήνες. Με στόχο τη διατήρηση της πρωτιάς στον 6ο προκριματικό όμιλο του EURO 2027, λοιπόν, η Εθνική Ελπίδων (U21) υποδέχεται τη δευτεραθλήτρια Ευρώπης Γερμανία στις 19:00 στο «Απόστολος Νικολαΐδης» για την 7η αγωνιστική.

Στόχος φυσικά να δώσει συνέχεια στην ως τώρα εξαιρετική πορεία της, με τις 6 νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Αν καταφέρει να κάνει το 7 στα 7, ουσιαστικά θ' αγκαλιάσει το εισιτήριο για το Euro 2027 που θα συνδιοργανώσουν Σερβία κι Αλβανία. Η διαφορά με νίκη της εθνικής θα αυξηθεί σε 6 βαθμούς και με τρία ματς και την ισοβαθμία υπέρ της, η γαλανόλευκη θα κρατάει το εισιτήριο στα χέρια της. Ακόμα και η ισοπαλία, όμως, δεν θα είναι άσχημη στη μάχη για την πρόκριση.

Σε κάθε περίπτωση, η Εθνική θα έχει δύο ευκαιρίες για την πρόκριση αν δεν πάρει την πρωτιά. Είτε ως καλύτερη δεύτερη, είτε μέσω playoffs, όπου θα παίξουν μεταξύ τους οι 8 καλύτερες δεύτερες εθνικές ομάδες για 4 εισιτήρια.

Η Ελλάδα είναι πρώτη στη βαθμολογία με 18 βαθμούς, στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Γερμανία με 15 βαθμούς και την τρίτη θέση καταλαμβάνει η Βόρεια Ιρλανδία με 7. Η προετοιμασία της Εθνικής U21 ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα με απογευματινή προπόνηση στο αθλητικό κέντρο της ΕΠΟ στην Παιανία, ενώ την Κυριακή 29/03 στην προπόνηση που διεξήχθη στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, συμμετείχαν όλοι οι παίκτες που έχουν κληθεί για τον αγώνα από τον ομοσπονδιακό τεχνικό, Γιάννη Ταουσιάνη.

Δωρεάν είσοδος

Η είσοδος θα είναι δωρεάν για το κοινό, όπως σε όλους τους αγώνες έως τώρα, ωστόσο απαιτείται η έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου μέσω της ticketmaster (πατήστε ΕΔΩ) για την ταυτοποίηση του κατόχου.

Η αποστολή της Ελπίδων

Ο προπονητής Γιάννης Ταουσιάνης για τα ματς με τη Μάλτα και τη Γερμανία είχε καλέσει 24 ποδοσφαιριστές. Αυτοί είναι οι εξής:

Τερματοφύλακες: Νίκος Μπότης, Δημήτρης Μοναστηρλής, Αλέξανδρος Τσομπανίδης.

Αμυντικοί: Αλέξιος Καλογερόπουλος, Χρήστος Αλεξίου, Γιώργος Κάτρης, Δημήτρης Κεραμίτσης, Κωνσταντίνος Κωστούλας, Αθανάσιος Κουτσογούλας, Ταξιάρχης Φίλων, Νόα Άλλεν.

Μέσοι: Βαγγέλης Νικολάου, Δημήτρης Καλοσκάμης, Κωνσταντίνος Γκούμας, Γιάννης Αποστολάκης, Αντριάνο Μπρέγκου.

Επιθετικοί: Γιώργος Κούτσιας, Δημήτρης Ράλλης, Παναγιώτης Τσαντίλας, Αντώνης Παπακανέλλος, Χαράλαμπος Κωστούλας, Γιάννης Θεοδοσουλάκης, Σταύρος Πνευμονίδης, Δημήτρης Χατσίδης.

Η βαθμολογία του ομίλου

1. Ελλάδα 21-2 18

2. Γερμανία 20-4 15

3. Βόρεια Ιρλανδία 5-10 7

4. Γεωργία 2-8 6

5. Λετονία 3-9 5

6. Μάλτα 0-24 0

Το πρόγραμμα της Ελλάδας

9/9/25 1η αγωνιστική Μάλτα - Ελλάδα 0-5

10/10/25 2η αγωνιστική Γερμανία - Ελλάδα 2-3

14/10/25 3η αγωνιστική Λετονία - Ελλάδα 0-1

14/11/25 4η αγωνιστική Ελλάδα - Γεωργία 3-0

18/11/25 5η αγωνιστική Ελλάδα - Βόρεια Ιρλανδία 4-0

27/3/26 6η αγωνιστική Ελλάδα - Μάλτα 5-0

31/3/26 7η αγωνιστική Ελλάδα - Γερμανία

26/9/26 8η αγωνιστική Γεωργία - Ελλάδα

1/10/26 9η αγωνιστική Ελλάδα - Λετονία

6/10/26 10η αγωνιστική Βόρεια Ιρλανδία - Ελλάδα

Τα 16 εισιτήρια για την πρόκριση

Την πρόκριση στην τελική φάση με τις διοργανώτριες χώρες Αλβανία και Σερβία κατακτούν οι εννέα επικεφαλής και ο καλύτερος δεύτερος όλων των προκριματικών ομίλων.

Τα υπόλοιπα τέσσερα εισιτήρια της τελικής φάσης θα καθοριστούν από αγώνες playoffs, στους οποίους θα συμμετάσχουν οι 8 δεύτεροι των προκριματικών ομίλων.

Προκριματική Φάση

Συμμετέχουν οι Εθνικές Ομάδες 51 Ομοσπονδιών, οι οποίες χωρίστηκαν σε 9 ομίλους των 5 ή 6 ομάδων. Οι εννέα νικητές των ομίλων και ο καλύτερος δεύτερος (χωρίς να υπολογίζονται τα αποτελέσματα απέναντι στις ομάδες που τερμάτισαν στην έκτη θέση) προκρίνονται απευθείας στην τελική φάση του τουρνουά, στην οποία θα βρίσκονται ως συνδιοργανώτριες Σερβία κι Αλβανία.

Playoffs

Συμμετέχουν οι υπόλοιποι οκτώ δεύτεροι που θα αγωνιστούν σε αγώνες playoffs για να καθοριστούν μέσω εντός και εκτός έδρας αγώνων μπαράζ οι τέσσερις τελευταίες ομάδες που θα προκριθούν στην τελική φάση. Τα παιχνίδια θα γίνουν τον Νοέμβριο του 2026.

Τελική Φάση

Συμμετέχουν οι 9 επικεφαλής των ομίλων της προκριματικής φάσης, η καλύτερη δεύτερη ομάδα των προκριματικών, οι 4 νικητές των μπαράζ και οι συνδιοργανωτές Αλβανία, Σερβία. Συνολικά 16 ομάδες θα παλέψουν για τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης το καλοκαίρι του 2027.

Οι καλύτεροι δεύτεροι μέχρι στιγμής

1ος όμιλος: Φινλανδία 13 βαθμοί

2ος όμιλος: Τσεχία, Σκωτία 11 βαθμοί

3ος όμιλος: Ισλανδία, Ελβετία 11 βαθμοί

4ος όμιλος: Αγγλία και Σλοβακία είναι στην 1η και 2η θέση ισόβαθμες στους 16.

5ος όμιλος: Ιταλία 18 βαθμοί

6ος όμιλος: Γερμανία 15 βαθμοί

7ος όμιλος: Βοσνία 6 βαθμοί

8ος όμιλος: Κροατία 10 βαθμοί

9ος όμιλος: Δανία, Αυστρία 7 βαθμοί

Οι τρεις τελευταίοι όμιλοι διεξάγονται με πέντε ομάδες. Οπότε στο τέλος, όπως αναφέρουμε στο κείμενο, από τους υπόλοιπους ομίλους αφαιρούνται τα αποτελέσματα του δεύτερου με τον τελευταίο.

Για παράδειγμα, αν η Εθνική Ελπίδων τερματίσει δεύτερη, δεν θα υπολογίζονται οι δύο νίκες με τη Μάλτα. Οπότε θα έχει 12 βαθμούς, συν ό,τι πάρει μέχρι το τέλος των προκριματικών. Οι ομάδες που απειλούν περισσότερο για την καλύτερη 2η θέση είναι η Ιταλία και η Σλοβακία.