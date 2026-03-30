Εθνική Ελλάδας: Κωνσταντέλιας, Ζαφείρης, Καρέτσας αμφίβολοι για Ουγγαρία

Νότης Χάλαρης
Σημαντικά προβλήματα στην Εθνική Ελλάδας για το αυριανό φιλικό με την Ουγγαρία στη Βουδαπέστη.

Γιάννης Κωνσταντέλιας, Χρήστος Ζαφείρης και Κωνσταντίνος Καρέτσας δεν γυμνάστηκαν το απόγευμα στην τελευταία προπόνηση της Εθνικής και είναι αμφίβολοι για το παιχνίδι με την Ουγγαρία.

Ζαφείρης και Καρέτσας ταλαιπωρούνται από ίωση κι αύριο το πρωί σε συζήτηση που θα έχει μαζί τους και με το ιατρικό τιμ ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς, θ' αποφασιστεί αν θα είναι στην αποστολή. Δύσκολα, πάντως, θα ξεκινήσουν.

Πρόβλημα αντιμετωπίζει και ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος επίσης θα ξεκαθαρίσει το πρωί της Τρίτης αν θα είναι σε θέση να παίξει.

@Photo credits: eurokinissi, Μάρκος Χουζούρης
     

