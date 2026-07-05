Ελλάδα: Θα βρει απέναντι της την Γερμανία του Κλοπ!

Η άφιξη του Γιούργκεν Κλοπ στον πάγκο της εθνικής Γερμανίας θα επηρεάσει και την χώρα μας, η οποία θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Μάνσαφτ στους ομίλους του Nations League.

Μετά και από την επισημοποίηση της παραίτησης του Γιούλιαν Νάγκελσμαν από τον πάγκο της εθνικής ομάδας της Γερμανίας, όλα δείχνουν πως ο Γιούργκεν Κλοπ θα είναι ο επόμενος προπονητής της Μάνσαφτ.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο άλλοτε τεχνικός της Λίβερπουλ έχει συμφωνήσει με την ομοσπονδία ποδοσφαίρου της χώρας και απομένουν μόνο τα τυπικά για να ανακοινωθεί και επίσημα η συμφωνία.

Αν τελικά επιβεβαιωθεί, τότε ο Κλοπ θα συναντήσει με το... καλημέρα στον δρόμο του την εθνική ομάδα της χώρας μας. Αυτό οφείλεται στο ότι τα επόμενα επίσημα παιχνίδια των Πάντσερ θα είναι για το Nations League. Θυμίζουμε πως η Ελλάδα έχει κληρωθεί στον ίδιο όμιλο με τη Γερμανία για αυτό το τουρνουά και οι δύο χώρες θα βρεθούν αντιμέτωπες την δεύτερη αγωνιστική. Στην πρώτη η Γερμανία θα συναντήσει την Ολλανδία, η οποία και εκείνη με τη σειρά της δεν έχει ανακοινώσει ακόμη το νέο της προπονητή, ενώ η χώρα μας θα κοντραριστεί με τη Σερβία.