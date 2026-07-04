Γκαγκάτσης για την επέτειο κατάκτησης του Euro: «Ημέρα υπερηφάνειας, παρακαταθήκη αξιών για το μέλλον»

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης έκανε μία επίσημη δήλωση εξάροντας τη σημαντικότητα της συγκεκριμένης επετείου.

Με αφορμή τη σημερινή επέτειο των 22 ετών από την κατάκτηση του Euro 2004, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης έκανε μία δήλωση στην επίσημη ιστοσελίδα της ομοσπονδίας θέλοντας να τονίσει τη σημαντικότητα της ημέρας αυτής για το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά τον δρόμο που χάραξε η επιτυχία αυτή.

Σήμερα είναι Κυριακή 💙🤍

Κυριακή, 𝟒 Ιουλίου 𝟐𝟎𝟎𝟒



Για λίγο, σας δείξαμε πώς θα μπορούσαν να είχαν γίνει όλα αλλιώς.🤖



Ένα γκολ που δεν μπήκε.

Μια ιστορία που δεν γράφτηκε.

Μια Κυριακή σαν όλες τις άλλες.



Μόνο που η πραγματικότητα είχε άλλα σχέδια.



Γιατί στις 𝟒 Ιουλίου… pic.twitter.com/q8dBimcXZN July 4, 2026

Η δήλωση του κ. Γκαγκάτση

"Η 4η Ιουλίου είναι μια ημέρα υπερηφάνειας για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το EURO 2004 μάς χάρισε τη μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού και μία παρακαταθήκη αξιών: ενότητα, ομαδικότητα και προσήλωση στον κοινό στόχο.

Αυτές τις αξίες δεν αρκεί να τις θυμόμαστε και να τις θαυμάζουμε κάθε χρόνο τέτοια ημέρα. Οφείλουμε να τις ενσωματώσουμε δομικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο και να αποτελούν τον οδηγό μας. Επομένως, ο καλύτερος τρόπος για να γιορτάζουμε το επίτευγμα των πρωταγωνιστών του 2004 είναι να τιμούμε καθημερινά την προσπάθειά τους με πράξεις και αποφάσεις που θα σέβονται το κληροδότημα που μας παρέδωσαν.

Ας συνεχίσουμε το έργο τους χτίζοντας πάνω στις ίδιες αρχές που οδήγησαν την Εθνική Ομάδα στην κορυφή της Ευρώπης. Στην ομαδικότητα και όχι στη διχόνοια, στον ειλικρινή σεβασμό μεταξύ μας και όχι στην τοξικότητα και στην αρμονική και αποτελεσματική συνύπαρξη όλων μας, με το βλέμμα στραμμένο στο ομαδικό συμφέρον αντί του ατομικού.

Αυτός είναι ο μοναδικός δρόμος για να δημιουργήσουμε τις επόμενες μεγάλες στιγμές που αξίζει να ζήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο".