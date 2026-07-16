Η ΕΠΟ κατέληξε στο πού θα διεξαχθεί η αναμέτρηση της Ελλάδας με τη Σερβία για το Nations League.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ προχώρησε σε κάποιες αποφάσεις για το μέλλον των Εθνικών ομάδων, καθορίζοντας τις έδρες τους για τις επόμενες μεγάλες αναμετρήσεις.

Αρχικά, όσον αφορά την Εθνική Ανδρών, ως έδρα της αναμέτρησης με τη Σερβία στις 16 Νοεμβρίου για το Nations League ορίστηκε το Πανθεσσαλικό Στάδιο. Ωστόσο, θα πρέπει η διεξαγωγή του αγώνα στο συγκεκριμένο γήπεδο να λάβει τη σχετική έγκριση από την UEFA.

Παράλληλα, η Εθνική Γυναικών θα υποδεχθεί την Αγγλία στο Παγκρήτιο Στάδιο στις 9 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο των playoffs του Μουντιάλ Γυναικών του 2027.

Σε αναπτυξιακό επίπεδο, εγκρίθηκε η συμμετοχή της Εθνικής Προπαίδων Κ15 στη νέα διοργάνωση «FIFA U15 World Cup and Festival 2026», η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Αζερμπαϊτζάν από τις 22 έως τις 31 Οκτωβρίου.

