Αλεξίου στο Gazzetta: «Εκεί κρίθηκε η νίκη με τη Γεωργία»

Ένας εκ των ηγετών στην αμυντική γραμμή της Εθνικής Ελπίδων, ο Χρήστος Αλεξίου μίλησε στο Gazzetta μετά τη νίκη κόντρα στην Γεωργία.

Βασικό στέλεχος στην Primavera της Ίντερ και αναντικατάστατο μέλος στο κέντρο της άμυνας της Εθνικής Ελπίδων.

Ο Χρήστος Αλεξίου έκανε ακόμα ένα εντυπωσιακό παιχνίδι με το εθνόσημο, βοηθώντας να διατηρηθεί το μηδέν στην εστία και να έρθει η πολύτιμη νίκη με 3-0 για το 4x4.

Ο 20χρονος στόπερ μίλησε στο Gazzetta μετά το τέλος αγώνα και μοιράστηκε τα συναισθήματά του για τη νίκη αλλά και το… όνειρο του EURO U21.

- Πρώτα συναισθήματα…

«Χαρά! Αλήθεια δεν ξέρω τι άλλο να πω. Δεν υπάρχει άλλο συναίσθημα. Είμαστε ενθουσιασμένοι και υπερήφανοι που έχουμε κάνει αυτά τα αποτελέσματα μέχρι τώρα. Και περηφάνεια φυσικά από όλους».

- Κάθε νίκη σας φέρνει και πιο κοντά στο Euro U21. Εσείς το νιώθετε αυτό ή κοιτάτε κάθε ματς ξεχωριστά;

«Εννοείται το σκεφτόμαστε. Αυτός είναι ο στόχος κιόλας να πάμε στα τελικά. Έχουμε αρκετά ματς μπροστά μας, θέλουμε να νικήσουμε όσα περισσότερα μπορούμε και να φτάσουμε στον στόχο μας».

- Ποιο ήταν το κλειδί της νίκης;

«Ήταν οι δεύτερες μπαλιές που ήμασταν σχεδόν πάντα νικητές και το γρήγορο παιχνίδι».

- Μπήκαν δυναμικά οι Γεωργιανοί με σκληρά μαρκαρίσματα.

«Ναι όντως. Ξέραμε ότι η Γεωργία είναι μία ομάδα που θα μπει με πάθος και δύναμη στα μαρκαρίσματα. Εμείς θέλαμε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο και να τους ξεπεράσουμε κιόλας. Νομίζω πως τα καταφέραμε».

- Στην Ίντερ φέτος παίζεις σε τριάδα στην άμυνα. Σε βοηθάει ή όχι το γεγονός ότι στην Εθνική είσαι σε τετράδα;

«Όντως φέτος παίζουμε με τριάδα στην Ίντερ αλλά μέχρι πέρσι παίζαμε 4-4-3. Δεν ξεχνιέται και παράλληλα οι προπονήσεις εδώ στην Εθνική με βοηθούν να ανταπεξέλθω και να είμαι στο 100%. Έχω μάθει νέα πράγματα με την τριάδα αλλά με τετράδα δεν ξεχνιέται».

- Πρόλαβες να πας αποδυτήρια;

«Δεν έχω πάει ακόμα, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί μέσα (γέλια). Αλλά το χαρήκαμε!»



