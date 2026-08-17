Δημοσιογράφος του Sky Sports καταπιάστηκε με το ελληνικό ποδόσφαιρο μετά τις μεταγραφές των Τζόλη, Καρέτσα, Κουλιεράκη, Κωνσταντέλια και Τζολάκη.

Είναι γεγονός το ελληνικό ποδόσφαιρο βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε άνθηση, τόσο σε συλλογικό, όσο και εθνικό επίπεδο. Η Ελλάδα ανεβαίνει ολοένα και περισσότερο στη βαθμολογία της UEFA και μετρά ένα τρόπαιο Conference League, ενώ η εθνική ομάδα ανέβηκε στη League A του Nations League - με το αγκάθι να παραμένει η αδυναμία, μέχρι τώρα, επιστροφής σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου ή Euro.

Φέτος δε, πολλοί Έλληνες παίκτες έκαναν σπουδαίες μεταγραφές, με τον Χρήστο Τζόλη να γίνεται ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ, τους Κωνσταντίνο Καρέτσα και Γιάννη Κωνσταντέλια να ανταμώνουν στην Ντόρτμουντ, τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη να μετακομίζει στη Ρόμα και τον Κωνσταντίνο Τζολάκη να πηγαίνει στη Χαλ. Κάτι που έφερε το σχόλιο του Ντάγκι Κρίτσλι, ρεπόρτερ του Sky Sports, που στάθηκε στο ταλέντο που υπάρχει στις τάξεις της εθνικής μας ομάδας και εκτίμησε πως δεν θα αργήσει η επιστροφή στις επιτυχίες.

Αναλυτικά όσα έγραψε:

Επειδή έμεινε εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου, τερματίζοντας τρίτη πίσω από τη Σκωτία και τη Δανία στα προκριματικά, πολλοί δεν έχουν συνειδητοποιήσει ακόμη το μέγεθος του ελληνικού ταλέντου που αναδύεται αυτή τη στιγμή.

Αρκετοί Έλληνες ποδοσφαιριστές πραγματοποίησαν τεράστιες μεταγραφές αυτό το καλοκαίρι:

Ο Χρήστος Τζόλης στην Άρσεναλ για 34 εκατομμύρια λίρες.

Οι Γιάννης Κωνσταντέλιας και Κωνσταντίνος Καρέτσας στην Ντόρτμουντ έναντι συνολικά 47 εκατομμυρίων λιρών.

Ο Κουλιεράκης άφησε τη Βόλφσμπουργκ για τη Ρόμα με το «ευκαιριακό» ποσό των 14 εκατομμυρίων λιρών.

Ο Τζολάκης μετακόμισε στη Χαλ για 20 εκατομμύρια λίρες.

Αν συνυπολογίσουμε επίσης τις μεταγραφές των Τζίμα και Κωστούλα στην Μπράιτον το 2025, αλλά και τις εξαιρετικές εμφανίσεις παικτών όπως ο Δουβίκας και ο Παυλίδης τα τελευταία χρόνια, τότε δύσκολα μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι η Ελλάδα διαθέτει μία από τις πιο υποσχόμενες φουρνιές ποδοσφαιριστών των τελευταίων δεκαετιών.

Και σίγουρα δεν θα αργήσει η στιγμή που οι πρωταθλητές Ευρώπης του 2004 θα αρχίσουν ξανά να αφήνουν το στίγμα τους στις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις.