Η εντυπωσιακή Ελλάδα U21 του Γιάννη Ταουσιάνη «πάτησε» τη Γεωργία στη Λεωφόρο με 3-0 και έκανε το 4Χ4 στα προκριματικά του EURO U21 του 2027. Δοκάρια οι Κούτσιας - Καλοσκάμης, χαμένο πέναλτι οι φιλοξενούμενοι.

Το «τραίνο» δε σταματά! Η Εθνική Ελπίδων διέλυσε με 3-0 τη Γεωργία στο «Απόστολος Νικολαΐδης», έκανε το 4Χ4 στον 6ο Όμιλο των προκριματικών του EURO U21 του 2027 και συνεχίζει στην κορυφή του group, όντας στο +5 από τη δεύτερη Βόρεια Ιρλανδία και στο +6 από τη Γερμανία, η οποία όμως έχει ματς λιγότερο.

Τρεις διαφορετικοί σκόρερ για τους Γαλανόλευκους, καθώς ο Τζίμας άνοιξε το σκορ από τα 11 βήματα και οι στόπερ Καλογερόπουλος - Κεραμίτσης βρήκαν δίχτυα από στατική φάση. Δοκάρια οι Κούτσιας - Καλοσκάμης στο δεύτερο μέρος, έχασαν πέναλτι οι Γεωργιανοί στο 2-0.

Έτσι ξεκίνησε

O Γιάννης Ταουσιάνης παρέταξε την Ελλάδα U21 σε διάταξη 4-3-3. O Mπότης στην εστία, με τους Κουτσογούλα, Καλογερόπουλο, Αλεξίου και Άλεν μπροστά του. Κοντούρης, Καλοσκάμης και Γκούμας στα χαφ, Πνευμονίδης - Σμυρλής εξτρέμ και φορ ο Τζίμας.

Σμυρλής και Κοντούρης «σέρβιραν», σκόραραν Τζίμας και Καλογερόπουλος

Η Εθνική Ελπίδων ήταν ανώτερη από το πρώτο μέρος, έλεγξε το ρυθμό και πίεσε τους φιλοξενούμενους, με τον εξτρέμ του Παναιτωλικού, Λάμπρο Σμυρλή να είναι από τους πλέον δραστήριους ποδοσφαιριστές. Μόλις στο 9ο λεπτό ο νεαρός winger έκανε ωραία ατομική ενέργεια, έκανε το γύρισμα μέσα από την περιοχή, ο Καλοσκάμης σούταρε από κοντά και η μπάλα κόντραρε σε σώμα.

Στο 17ο λεπτό η Εθνική είχε διπλή ευκαιρία. Ο Γκούμας έφυγε στην πλάτη της άμυνας, γύρισε την μπάλα στον Πνευμονίδη, ο οποίος σούταρε στα σώματα. Η Ελλάδα διατήρησε την κατοχή, ο Τζίμας βγήκε σε θέση βολής και πλάσαρε άουτ.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν και στο 42' ο Σμυρλής κέρδισε πέναλτι. Ο Τζίμας ανέλαβε την εκτέλεση και άνοιξε το σκορ με το τρίτο του διαδοχικό γκολ με τα γαλανόλευκα.

Δυο λεπτά αργότερα η Εθνική διπλασίασε το προβάδισμα της σε φάση που προήλθε ξανά από προσπάθεια παίκτη του Παναιτωλικού. Στο 45+1' ο Κοντούρης εκτέλεσε το κόρνερ, ο Καλογερόπουλος κέρδισε άπαντες στον αέρα και σκόραρε με υπέρχο κεφαλιά για το 2-0.

Δοκάρια και game over από τον Κεραμίτση

Η Γεωργία μπήκε καλύτερα στο δεύτερο μέρος και πίεσε για το γκολ που θα την έβαζε στο ματς. Στο 50ο λεπτό ο Μπότης απέκρουσε το δυνατό σουτ του Ταμπατάτζε. Στο 66ο λεπτό ο Κούτσιας, δευτερόλεπτα μετά την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι με σουτ - βολίδα.

Οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν πέναλτι στο 73' για μαρκάρισμα του Κεραμίτση στον Τσουλουκίτζε, λίγα λεπτα μετά την είσοδο του νεαρού στόπερ στο ματς αντί του τραυματία Καλογερόπουλου. Ο παίκτης που πήρε την παράβαση ανέλαβε την εκτέλεση αλλά σημάδεψε τη ρίζα του δοκαριού του Μπότη, ο οποίος έπεσε σωστά.

Στο 78ο λεπτό η Ελλάδα «τελείωσε» το ματς. Ο Γκούμας εκτέλεσε το φάουλ και ο Κεραμίτσης με κεφαλιά έκανε το 3-0. Στο 89ο λεπτό η Εθνική έφτασε κοντά στο 4-0 αλλά ο Καλοσκάμης με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι και το 3-0 έμεινε μέχρι τέλους.

Εθνική Ελλάδας (Γιάννης Ταουσιάνης): Μπότης, Κουτσογούλας, Καλογερόπουλος (58′ Κάτρης), Αλεξίου, Άλεν, Κοντούρης (65′ Κεραμίτσης), Καλοσκάμης, Γκούμας (80′ Μπρέγκου), Πνευμονίδης (58′ Παπακανέλλος), Σμυρλής, Τζίμας (65′ Κούτσιας).