Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των σημαντικότερων αγώνων της ημέρας.

Κυριακή σήμερα (16/08) και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο δράση, με το ποδόσφαιρο και τον στίβο να έχουν την τιμητική τους.

Αρχικά στις 09:30 (ΕΡΤ1) θα αγωνιστεί στο Μαραθώνιο Γυναικών η Σταματίνα Νούλα, ενώ λίγο αργότερα στις 10:10 ο Γιώργος Σταμούλης θα κάνει τη δική του εμφάνιση. Τελικό έχουμε όμως και για τον Μανώλη Καραλή και την Ελίνα Τζένγκο. Ο «Μανόλο» θα αγωνιστεί στις 21:30 (ERT Sports 1) στον τελικό του επί κοντώ ανδρών, ενώ στις 21:55 (ΕΡΤ Sports 2) την σκυτάλη θα πάρει η Ελίνα Τζένγκο στον τελικό του ακοντισμού των γυναικών. Τέλος τόσο στις 10:30 (ΕΡΤ2 Σπορ), όσο και στις 19:30 θα διεξαχθεί η 7η μέρα του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Υγρού Στίβου στο Παρίσι.

Αναφορικά με το ποδόσφαιρο, η δράση ξεκινάει στις 17:00 (ΕΡΤ 2 Σπορ) με την Άρσεναλ να αναμετριέται με τη Μάντσεστερ Σίτι, στο πλαίσιο του FA Community Shield. Αργότερα στις 17:45 (Nova Sports Prime) ο Άγιαξ θα αντιμετωπίσει τη Χέρενφεν. Στις 18:00 (Cosmote Sport 3) η Μπέρνλι θα διασταυρώσει τα ξίφη της με τη Γουέστ Χαμ και την ίδια ώρα η Ρασίνγκ Σανταντέρ με τη Βιγιαρεάλ (Cosmote Sport 1). Στις 20:00 η Εσπανιόλ θα αγωνιστεί ενάντια στη Λεβάντε (Cosmote Sport 7) και στις 22:30 η Μπράγκα κόντρα στη Ζιλ Βιθέντε (Cosmote Sport 2) και η Θέλτα κόντρα στην Οσασούνα (Cosmote Sport 3).

Τέλος, στις 17:00 (Nova Sports 6) ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Φέλιξ Οζέρ Αλιάσμ στο πλαίσιο του 2ου γύρου του Cincinati ATP.

Οι μεταδόσεις της ημέρας