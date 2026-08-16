Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Η «μάχη» του Τσιτσιπά και οι τελικοί στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Στίβου
Κυριακή σήμερα (16/08) και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο δράση, με το ποδόσφαιρο και τον στίβο να έχουν την τιμητική τους.
Αρχικά στις 09:30 (ΕΡΤ1) θα αγωνιστεί στο Μαραθώνιο Γυναικών η Σταματίνα Νούλα, ενώ λίγο αργότερα στις 10:10 ο Γιώργος Σταμούλης θα κάνει τη δική του εμφάνιση. Τελικό έχουμε όμως και για τον Μανώλη Καραλή και την Ελίνα Τζένγκο. Ο «Μανόλο» θα αγωνιστεί στις 21:30 (ERT Sports 1) στον τελικό του επί κοντώ ανδρών, ενώ στις 21:55 (ΕΡΤ Sports 2) την σκυτάλη θα πάρει η Ελίνα Τζένγκο στον τελικό του ακοντισμού των γυναικών. Τέλος τόσο στις 10:30 (ΕΡΤ2 Σπορ), όσο και στις 19:30 θα διεξαχθεί η 7η μέρα του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Υγρού Στίβου στο Παρίσι.
Αναφορικά με το ποδόσφαιρο, η δράση ξεκινάει στις 17:00 (ΕΡΤ 2 Σπορ) με την Άρσεναλ να αναμετριέται με τη Μάντσεστερ Σίτι, στο πλαίσιο του FA Community Shield. Αργότερα στις 17:45 (Nova Sports Prime) ο Άγιαξ θα αντιμετωπίσει τη Χέρενφεν. Στις 18:00 (Cosmote Sport 3) η Μπέρνλι θα διασταυρώσει τα ξίφη της με τη Γουέστ Χαμ και την ίδια ώρα η Ρασίνγκ Σανταντέρ με τη Βιγιαρεάλ (Cosmote Sport 1). Στις 20:00 η Εσπανιόλ θα αγωνιστεί ενάντια στη Λεβάντε (Cosmote Sport 7) και στις 22:30 η Μπράγκα κόντρα στη Ζιλ Βιθέντε (Cosmote Sport 2) και η Θέλτα κόντρα στην Οσασούνα (Cosmote Sport 3).
Τέλος, στις 17:00 (Nova Sports 6) ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Φέλιξ Οζέρ Αλιάσμ στο πλαίσιο του 2ου γύρου του Cincinati ATP.
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου (Μαραθώνιοι Νούλα και Σταμούλης): (09:30, ΕΡΤ1)
- Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου – Παρίσι 2026: (10:30, ΕΡΤ2 Σπορ)
- Στέφανος Τσιτσιπάς - Φέλιξ Οζέρ Αλιάσμ: (17:00, Nova Sports 6)
- Άρσεναλ - Μάντσεστερ Σίτι (17;00, ΕΡΤ2 Σπορ)
- Άγιαξ - Χέρενφεν (17:45, Nova Sports Prime)
- Μπέρνλι - Γουέστ Χαμ (18:00, Cosmote Sport 3)
- Ρασίνγκ Σανταντλερ - Βιγιαρεάλ (18:00, Cosmote Sport 1)
- Εσπανιόλ - Λεβάντε (20:00, Cosmote Sport 1)
- Τελικός επί κοντώ Καραλής: (21:30, ERT Sports 1)
- Τελικός επί κοντώ Τζένγκο (21:55, ERT Sports 2)
- Μπράγκα - Ζιλ Βιθέντε (22:30, Cosmote Sport 2)
- Θέλτα - Οσασούνα (22:30, Cosmote Sport 3)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.