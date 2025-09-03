Αλεξίου: Παραμένει Νερατζούρο ο 20χρονος Έλληνας, υπέγραψε νέο πολυετές συμβόλαιο
Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα projects του ελληνικού ποδοσφαίρου και θα συνεχίσει να εξελίσσεται στο καλύτερο δυνατόν περιβάλλον. Ο λόγος για τον Χρήστο Αλεξίου που φορά το περιβραχιόνιο της Primavera της Ίντερ και θεωρείται ένα από τα next big things των Νερατζούρι.
Comunicato Ufficiale: Christos Alexiou e Dilan Zárate ➡️— Inter ⭐⭐ (@Inter) September 3, 2025
Κάτι που αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι ο ιταλικός σύλλογος θέλησε να τον «δέσει» μιας και για τον Έλληνα στόπερ υπήρχε σημαντικό ενδιαφέρον από ιταλικές ομάδες εντός του καλοκαιριού. Όπως ανακοίνωσε η Ίντερ, ο Αλεξίου έβαλε την υπογραφή του σε νέο πολυετές συμβόλαιο και θα παραμείνει στο δυναμικό της.
Ο Αλεξίου αποτελεί προϊόν των ακαδημιών του Ατρομήτου και το 2021 πήρε τη σημαντική μεταγραφή προς τα φυτώρια των Νερατζούρι. Αριστεροπόδαρος (πάντα σημαντικό στην αγορά των στόπερ), δυνατός και ηγετικός, ο 20χρονος έχει διακριθεί για τις εμφανίσεις του με την Primavera και το next step δείχνει απλά θέμα χρόνου για εκείνον.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.