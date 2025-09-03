Την υπογραφή του σε νέο πολυετές συμβόλαιο με την Ίντερ έβαλε ο 20χρονος Έλληνας στόπερ, Χρήστος Αλεξίου.

Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα projects του ελληνικού ποδοσφαίρου και θα συνεχίσει να εξελίσσεται στο καλύτερο δυνατόν περιβάλλον. Ο λόγος για τον Χρήστο Αλεξίου που φορά το περιβραχιόνιο της Primavera της Ίντερ και θεωρείται ένα από τα next big things των Νερατζούρι.

Comunicato Ufficiale: Christos Alexiou e Dilan Zárate ➡️ — Inter ⭐⭐ (@Inter) September 3, 2025

Κάτι που αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι ο ιταλικός σύλλογος θέλησε να τον «δέσει» μιας και για τον Έλληνα στόπερ υπήρχε σημαντικό ενδιαφέρον από ιταλικές ομάδες εντός του καλοκαιριού. Όπως ανακοίνωσε η Ίντερ, ο Αλεξίου έβαλε την υπογραφή του σε νέο πολυετές συμβόλαιο και θα παραμείνει στο δυναμικό της.

Ο Αλεξίου αποτελεί προϊόν των ακαδημιών του Ατρομήτου και το 2021 πήρε τη σημαντική μεταγραφή προς τα φυτώρια των Νερατζούρι. Αριστεροπόδαρος (πάντα σημαντικό στην αγορά των στόπερ), δυνατός και ηγετικός, ο 20χρονος έχει διακριθεί για τις εμφανίσεις του με την Primavera και το next step δείχνει απλά θέμα χρόνου για εκείνον.