Λουκ Σο: Ο καλύτερος μπακ του Euro (pics & vids)

Ο Λουκ Σο βρίσκεται σε τρομερή φόρμα, το αποδεικνύει μέσα από τις εμφανίσεις του με την εθνική ομάδα της Αγγλίας, στο Euro και δίκαια θεωρείται ο καλύτερος μπακ της διοργάνωσης, έως τώρα.

Η Αγγλία αφού ξεπέρασε και το εμπόδιο της Ουκρανίας (4-0) πλέον καλείται να ξεπεράσει κι αυτό της Δανίας, προκειμένου να βρεθεί στον τελικό του Euro και να φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης.

Ενας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές στην πορεία ων «Τριών Λιονταριών» στην διοργάνωση, είναι ο Λουκ Σοκ. Μπορεί να είναι επιθετικός, μπορεί να μην σκοράρει και να μην έχει την λάμψη όπως ενδεχομένως έχουν άλλοι συμπαίκτες του, αλλά ο 25χρονος αριστερός μπακ αποτελεί ένα πολύτιμο «γρανάζι» για την ομάδα του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ. Το έχει αποδείξει άλλωστε με τις εμφανίσεις του έως τώρα...

Ο Λουκ Σο μετράει ήδη 3 ασίστ στην διοργάνωση και είναι μόλις ο δεύτερος που το καταφέρνει σε Euro με την εθνική ομάδα της Αγγλίας! Μόνο ο Ντέιβιντ Μπέκαμ είχε καταφέρει να «σερβίρει» περισσότερα γκολ απ' ότι ο αμυντικός της Γιουνάιτεντ. Συγκεκριμένα, ο Μπέκαμ είχε δώσει 5 ασίστ στο Euro του 2002.

Κόντρα στην Ουκρανία, ο Σο κατέγραψε ένα από τα καλύτερα του παιχνίδια με το εθνόσημο στο στήθος. Τελείωσε το ματς, έχοντας 3/3 εύστοχες σέντρες, 2 ασίστ, 70 επαφές, 3 εισβολές στην αντίπαλη περιοχή και 3 επικίνδυνες φάσεις. Κανένας άλλος παίκτης του γηπέδου δεν είχε τα νούμερά του.

Οσον αφορά την συνολική του επίδοση στο Euro, ο Σο μετράει 21 πάσες στην αντίπαλη περιοχή, 8 συνολικές ευκαιρίες και 3 ασίστ (1,57 αναμενόμενες ασίστ). Αυτά τα νούμερα είναι αρκετά για να δείξουν ότι είναι από τους πολυτιμότερους παίκτες της Αγγλίας έως τώρα, ο οποίος μάλιστα έχει δεχτεί έντονη κριτική μέχρι στιγμής στην καριέρα του.

Το ματς κόντρα στο συγκρότημα του Αντρέι Σεβτσένκο θα το θυμάται για όλη τη του ζωή ο Λουκ Σο. Με δύο τρομερές ασίστ, πρώτα σε Μαγκουάιρ και στη συνέχεια σε Κέιν, συνέβαλε τα μέγιστα για να πάρει η ομάδα του εμφατική νίκη με 4-0. Μάλιστα, η πρώτη προήλθε μετά από απίστευτη εκτέλεση φάουλ. Με το αριστερό του πόδι έδωσε τέτοια πορεία στην μπάλα ώστε να καταλήξει στην καρδιά της περιοχής της Ουκρανίας, όπου εκεί περίμενε ο συμπαίκτης του στη Γιουνάιτεντ, Χάρι Μαγκουάιρ για να διπλασιάσει τα τέρματα για την ομάδα του. Σα να μην έφτανε αυτό, λίγο αργότερα, ο Σο, αφού έγινε αποδέκτης της μπάλας από τον Στέρλινγκ, βρήκε το κεφάλι του Κέιν με «γλυκιά» σέντρα, για να πετύχει ο υψηλόσωμος φορ της Τότεναμ το 3-0.

Μετά από αυτή την εμφάνιση, ο Λουκ Σο γνώρισε την αποθέωση τόσο από τους συμπαίκτες όσο κι από τους φιλάθλους. Ακόμα και ο Ρομπέρτο Κάρλος «υποκλίθηκε» στον Άγγλο μπακ. Ο Βραζιλιάνος θρύλος του ποδοσφαίρου βλέποντας, ειδικά, την αριστοτεχνική εκτέλεση φάουλ του Σο θα πρέπει να θυμήθηκε τον εαυτό όταν έκανε θαύματα στα γήπεδα με το «μαγικό» αριστερό του.

Η πορεία του Λουκ Σο στο ποδόσφαιρο δεν ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα. Χρειάστηκε να περάσει πολλές κι άσχημες καταστάσεις προκειμένου να φτάσει εδώ που είναι σήμερα. Ο ίδιος είχε παραδεχθεί ότι επισκέπτεται ακόμα ψυχολόγο μετά τον φρικιαστικό τραυματισμό του στις 15 Σεπτεμβρίου 2015 από τον Εκτορ Μορένο, σε αγώνα με την Αϊντχόφεν για το Champions League.

Σε ηλικία μόλις 20 ετών, ο Σο υπέστη διπλό κάταγμα στο πόδι στη δεύτερη σεζόν του στο «Ολντ Τράφορντ» μετά την αξίας 30 εκατομμυρίων λιρών μετεγγραφή του από τη Σαουθάμπτον. Χρειάστηκε να μείνει εκτός δράσης για αρκετό χρονικό διάστημα.

Οταν όμως επέστρεψε ύστερα από 11 μήνες, η θέση του στο βασικό σχήμα είχε χαθεί. Ο Ζοσέ Μουρίνιο δεν τον έβλεπε καν. Προτιμούσε να χρησιμοποιήσει παίκτες που η φυσική τους θέση δεν ήταν στο αριστερό άκρο της άμυνας. Αρκεί να μην είχε τον Λουκ Σο εκεί. Αυτό αρκούσε στον Πορτογάλο τεχνικό. Ο Μουρίνιο από τη θητεία του στη Γιουνάιτεντ είχε πολλές ασκήσει κριτική στον Άγγλο μπακ δημοσίως.

«Η εμφάνισή του ήταν αποτέλεσμα του κορμιού του και του μυαλού του!», «δεν παίζει έξυπνα», «δεν είναι σε καλή φυσική κατάσταση» και «δεν έχει μυαλό και γίνεται εχθρός και αντίπαλος της ίδιας της ομάδας του», ήταν μερικά από τα «σκληρά» λόγια του «Special One» για τον Λουκ Σο.

