Ένα στατιστικό που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και δεν γίνεται να μην εντυπωσιάσει τον κόσμο στο άκουσμα ή το διάβασμά του, καθιστά τον Λουκ Σο τη δεδομένη χρονική στιγμή ίσως το καλύτερο αριστερό μπακ που υπάρχει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Έχοντας αφήσει πίσω τον Άντι Ρόμπερτσον λόγω και της γενικότερης κατάστασης που επικρατεί στη Λίβερπουλ, η οποία πραγματοποιεί προβληματική σεζόν, ο Σο, έχει καταφέρει μέσα στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο να έχει στον λογαριασμό του δημιουργία 66 ευκαιριών για γκολ, όσες ακριβώς μετράει και ο Λιονέλ Μέσι στην Μπαρτσελόνα και την LaLiga!

Μάλιστα, από αυτές τις 66, οι 50 έχουν σημειωθεί μέσα στο 2021! Και παρ' όλα αυτά, σχεδόν κανείς, ούτε καν στην Αγγλία, δεν έχει ασχοληθεί μαζί του.

Σε πλήρη αντίθεση με ό,τι συνέβαινε με τον τρόπο που ο Άντι Ρόμπερτσον και ο Τρεντ Αλεξάντερ – Άρνολντ προβλήθηκαν ως οι... Διόσκουροι και οι δύο μπακ που αλλάζουν την υστεροφημία της συγκεκριμένης θέσης στο ποδόσφαιρο, ο Λουκ Σο συνεχίζει μακριά από τους μεγάλους τίτλους των Media...

Incredible statistic. Luke Shaw has created as many goalscoring chances as Lionel Messi in Europe's top 5 leagues this season (66). His form has truly been sensational. Bruno Fernandes is the favourite for #MUFC Player of the Year but there's an argument it could be Shaw as well pic.twitter.com/pn0GX6Zd9Y

Τον Σεπτέμβρη του 2015 η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ταξίδεψε στην Ολλανδία για ματς με την Αϊντχόφεν και εκεί θα λάμβανε χώρα ένα από τα περιστατικά που απέδειξαν στον Άγγλο φουλ μπακ ότι είναι αρκετά τυχερό παιδί και η μοίρα του, ετοίμαζε κάτι πολύ καλύτερο για το μέλλον. Διπλό κάταγμα, τρομακτικός τραυματισμός, αποχώρηση με φορείο και οξυγόνο και μια απόφαση που πραγματικά τον έσωσε...

Αν δεν γινόταν η επέμβαση στο πόδι του επί ολλανδικού εδάφους και περίμεναν πρώτα να επιστρέψει με την αποστολή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην Αγγλία και μετά να χειρουργηθεί, θα είχε χάσει το πόδι του!

Αυτό έχει αποκαλύψει ο ίδιος, λέγοντας μάλιστα πως «με ενημέρωσε ο γιατρός έξι μήνες μετά! Τότε ήταν που έμαθα ότι υπήρχε κίνδυνος να έχω χάσει το πόδι μου εκείνη τη νύχτα αν δεν γινόταν άμεσα το χειρουργείο...». Μια απόφαση, μερικά λεπτά και μια τελείως διαφορετική ζωή...

Στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί για παραπανίσια κιλά έπειτα από φωτογραφίες που είχαν κυκλοφορήσει από καλοκαιρινές του διακοπές. Ο κόσμος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ άρχισε να χάνει την εκτίμηση που του έτρεφε και ο ποδοσφαιριστής αναγκάστηκε να μιλήσει δημόσια για το συγκεκριμένο θέμα.

«Δεν είναι παραπανίσια κιλά, είναι έτσι περίεργος ο σωματότυπός μου. Είναι σαν του Ρούνεϊ. Φαίνομαι πιο φουσκωμένος, γιατί είναι πιο χτισμένο το σώμα μου» είχε πει και η αλήθεια είναι ότι ανά περιόδους σε φωτογραφικά στιγμιότυπα έχει παρουσιαστεί σε εξαιρετική κατάσταση.

Ωστόσο, αυτό ήταν ένα θέμα που ασφαλώς δεν τον βοήθησε καθόλου τα προηγούμενα χρόνια της παρουσίας του στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ειδικά επί εποχής Ζοσέ Μουρίνιο...

Αυτό ήταν ξεκάθαρο. Ο Ζοσέ Μουρίνιο ήθελε να τον εμπιστευθεί, αλλά στο δικό του μυαλό έβρισκε πολύ εύκολα λόγους για να σταματήσει να το κάνει και να πιέσει τόσο πολύ τον παίκτη που να... τρομάξει. Σε δημοσιεύματα από το 2018 και κυρίως από τον ημιτελικό του Κυπέλλου Αγγλίας απέναντι στην Μπράιτον, γίνεται λόγος ακόμα και για συζητήσεις μεταξύ των παικτών της Γιουνάιτεντ στο εσωτερικό της ομάδας περί... bullying του προπονητή στον Λουκ Σο.

Σ' εκείνο το ματς με τους «γλάρους», ο τότε κόουτς των «κόκκινων διαβόλων» είχε αντικαταστήσει τον Άγγλο ακραίο μπακ στην ανάπαυλα για να του δείξει με ξεκάθαρο τρόπο πως δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος μαζί του.

Μάλιστα, σε δηλώσεις του, ο πρόσφατα απολυθέντας προπονητής τα είχε βάλει και με την νοοτροπία του Λουκ Σο, για τον οποίο δήλωνε ότι: «πρέπει να αλλάξει το μυαλό του και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται το άθλημα...».

Εν έτει 2021 και έπειτα από τη μεγάλη νίκη της Γιουνάιτεντ στο Λονδίνο απέναντι στην Τότεναμ όπου Ζοσέ και Σο σχεδόν... δεν ήθελαν να ειδωθούν, οι απαντήσεις έχουν ήδη δοθεί...

Έπρεπε να περάσουν τόσα χρόνια για να καταφέρει να πατήσει το γκάζι ο Λουκ Σο και να έχει να θυμάται πως η ποδοσφαιρική χρονιά 2020-2021, όπου παράλληλα η ανθρωπότητα παλεύει ακόμα με τον κορονοϊό, εκείνος έχει τις περισσότερες συμμετοχές από κάθε άλλη σεζόν! Έχει φτάσει να μετράει 41 εμφανίσεις, κάτι που ποτέ ξανά δεν είχε κάνει, φτάνοντας να θεωρείται ένα από τα καλύτερα αριστερά μπακ, αν όχι το καλύτερο αυτή τη στιγμή.

Μπορεί να είναι αμυντικός, ωστόσο, έχει δημιουργήσει 66 ευκαιρίες για γκολ, όσες ακριβώς έχει και ο Λιονέλ Μέσι με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα! Ασφαλώς αντιλαμβάνεται κανείς την τεράστια διαφορά των δύο παικτών σε ταλέντο, θέση, ρόλο και προσωπικότητα στις ομάδες τους... Ο μοναδικός που αγωνίζεται στα μετόπισθεν, σε ό,τι αφορά τα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και έχει φτιάξει περισσότερες φάσεις είναι ο Φίλιπ Κόστιτς με 80, για λογαριασμό της Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

Luke Shaw has now created 66 chances in the league this season, Filip Kostić (80) is the only defender in Europe's top five divisions with more.

The best the Premier League has to offer. pic.twitter.com/QsG72Fhjfw

— Squawka Football (@Squawka) April 25, 2021