Τα λιονταράκια, οι γενναίοι και το «φάντασμα» του Χάρι Κέιν

Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για τα προβλήματα των απογοητευτικών Αγγλων, τη συνέπεια των μαχητικών Σκωτσέζων, την καπατσοσύνη των γερo-Σουηδών και τη χημεία της νεανικής Τσεχίας.

Δέκα λεπτά. Από το 46' έως το 55' με τα σουτ του Μάουντ και του Τζέιμς, με τις κερδισμένες δεύτερες μπάλες, με τις πλαγιοκοπήσεις, τις κάθετες και τις σέντρες. Μόλις για δέκα λεπτά έχασαν τον έλεγχο του ματς με τους φλύαρους και αναποτελεσματικούς Αγγλους οι γενναίοι Σκωτσέζοι! Ποτέ άλλοτε δεν έχασαν τη συγκέντρωση, τον προσανατολισμό τους, ποτέ δεν βγήκαν εκτός ρυθμού και πνεύματος του ντέρμπι! Μια κεφαλιά στο δοκάρι του Στόουνς στο 11', αυτή η πίεση στην εκκίνηση του β' ημιχρόνου and that's all folks, 0-0!

H μαχητική, «αθλητική» και πολύ μελετημένη Σκωτία μπλόκαρε τους Αγγλους παντού με το 3-5-2. Και στον κεντρικό άξονα όπου μόνο ο Μάουντ έπαιζε σωστά μεταξύ των γραμμών και στις πτέρυγες με τους μπακ χαφ της και της καλύψεις της, παντού! Ο Χάρι Κέιν έγινε αλλαγή από τον Ράσφορντ στο 76' και ουδείς πήρε χαμπάρι ότι αγωνιζόταν, ο Στέρλινγκ «νιαούρισε», οι νεαροί Τζέιμς, Ράις, Φίλιπς είχαν κέφι και ενέργεια, αλλά... μέχρι εκεί. Ο Σάουθγκέιτ ξέχασε τον Σάντσο στον πάγκο και... φιλοτιμήθηκε να βάλει τον Ράσφορντ στο 76' και οι Bravehearts είχαν την ευκαιρία ακόμα και να πάρουν το ματς που έπαιξαν στα ίσια, αν ήταν εύστοχοι στις λιγοστές καλές στιγμές τους (κυρίως στο 62' με την απόκρουση του Τζέιμς προ της γραμμής στην «οβίδα» του άσημου φορ Λίντον Ντάικς της ΚΠΡ).

Ο μοναδικός τόσο μεγάλου βεληνεκούς παίκτης στη γη με μαλλί - «καπελάκι» εν έτει 2021 δεν μπόρεσε να βοηθήσει ουσιαστικά την ομάδα του παρά το ντελίριο στο Γουέμπλεϊ για την είσοδο του Γκρίλις αντί του Φόντεν στο 65', οι Αγγλοι έμειναν στο «μηδέν» με δυο «μελέ» εντός περιοχής στο τελευταίο δεκάλεπτο. Εχουν τέσσερις βαθμούς, παίζουν στο τελευταίο ματς με τους Τσέχους σε όμιλο ανοιχτό για όλα, μα δεν πείθουν! Διότι παρότι διαθέτουν σούπερ μεσοεπιθετική γραμμή, δεν παράγουν ευκαιρίες. Δεν έχουν τρόπο, πλάνο, μέθοδο να δημιουργήσουν ευκαιρίες - δεν το έκαναν ούτε στη νίκη της πρεμιέρας εναντίον των άνοστων Κροατών. Αν ταξιδέψουν μακριά, θα το κάνουν χάρη στην ενέργεια των πιτσιρικάδων χαφ τους που παίζουν με ένταση και σωστά ανασταλτικά. Αλλά αυτό πιθανότατα δεν θα είναι αρκετό αν δεν αλλάξουν εικόνα κατά τη διάρκεια του τουρνουά...

Στο απογευματινό παιχνίδι του ίδιου ομίλου (του οποίου ο πρώτος αντιμετωπίζει τον δεύτερο του ομίλου Γαλλίας/Πορτογαλίας/Γερμανίας!), οι Τσέχοι απέδειξαν σε δεύτερο σερί ματς ότι δεν έχουν λάμψη, ακριβοπληρωμένους σταρς και φαντεζί κόουτς, όμως είναι «ομάδα» με όλη τη σημασία της λέξης. Ισως η πιο «ομάδα» του Euro ως σήμερα. Δεν είναι η Τσεχία του Νέτβεντ, του Τσεχ και του Μπάρος, του Ροσίτσκι και του Γιανκουλόφσκι, του Σμίτσερ, του Κόλερ και του Γκάλασεκ. Πέρασαν 17 χρόνια από το 2004. Και 25 από τον τελικό του 1996, όταν η Τσεχία του Πομπόρσκι, του Κάντλετς, του Πάτρικ Μπέργκερ, του Κούκα και του Σουσοπάρεκ το έχασε... τζάμπα και βερεσέ από μια εκ των χειρότερων «εκδόσεων» της Γερμανίας με το «χρυσό» γκολ του Oλιβερ Μπίρχοφ.

Σε μας τον... απλό λαό, πιο γνωστός Τσέχος στο Euro είναι ο Μίκαελ Κρμέντσικ του ΠΑΟΚ, που δεν θα μείνει στον ΠΑΟΚ γιατί ανήκει στη Μπριζ. Ξέρουμε και τον Τόμας Πέκχαρτ, τον δίμετρο πρώην φορ της ΑΕΚ, που έχει «μπουμπουνήσει» 29 γκολ σε 45 ματς τα δύο τελευταία χρόνια με τη Λέγκια Βαρσοβίας στα 32 του. Πολλοί ήξεραν και τον Πάτρικ Σικ. Κυρίως από τη θητεία του στη Ρόμα. Τον έμαθαν περισσότερο με τη γκολάρα του από 49 μέτρα στην πρεμιέρα εναντίον των Σκωτσέζων και ακόμα περισσότεροι σήμερα. Κέρδισε το πέναλτι από τον άγαρμπο Λόβρεν που συνεχίζει να παίζει με χέρια – πόδια – τα πάντα, ευστόχησε με ματωμένο πρόσωπο (άνοιξε η μύτη του), είναι ο πρώτος σκόρερ του Euro με τρία γκολ σε δύο ματς ο φορ της Μπάγερ Λεβερκούζεν. Σήμερα δεν ήταν ο MVP. Πολυτιμότερος αναδείχθηκε (χωρίς ουδείς να καταλάβει το «γιατί») ο εγκλωβισμένος Λούκα Μόντριτς, σ΄ ένα ματς που οι Κροάτες «έσωσαν» λόγω μιας θαυμάσιας έμπνευσης/εκτέλεσης του πρωταθλητή Ιταλίας, Ιβάν Πέρισιτς και θα μπορούσαν να το κερδίσουν κιόλας με δύο ευκαιρίες στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Οι Κροάτες έχουν το ίδιο πρόβλημα με τους Γερμανούς: δεν διαθέτουν φορ κλάσης μετά τον Super Mario Μάντζουκιτς, όπως και η Mannshaft μετά τον Μίρο Κλόζε. Και δεν φαίνονται διψασμένοι, «τρώνε» φάσεις, δεν έχουν πολλά – πολλά τρεξίματα. Δεν θα φτάσουν μακριά, ακόμα κι αν προκριθούν, διότι δεν αρκεί ο 35άρης Μόντριτς, ο αεικίνητος Μπρόζοβιτς και ο 33χρονος Πέρισιτς των 103 διεθνών συμμετοχών για να ταξιδέψουν μέχρι τα ημιτελικά με τέτοιο ανταγωνισμό όπως ο εφετινός.

Οι Τσέχοι όμως; Τρέχουν σαν τρελοί, πρεσάρουν σαν πρέσες, έχουν τρομερά κίνητρα και έναν Σικ leader και σκόρερ. Μάζεψαν τέσσερις βαθμούς στα πρώτα δύο ματς, έχουν έναν φοβερό και τρομερό κάπτεν Σούτσεκ να κόβει και να ράβει στη μεσαία γραμμή και θα παίξουν τα ρέστα τους την προσεχή Τρίτη εναντίον των Αγγλων!

Σε αντίθεση με το νεανικό, γεμάτο σφρίγος, πάθος και ένταση σύνολο της Τσεχίας, η Σουηδία καταθέτει την πείρα της. Οι έξι από την ενδεκάδα της στη σημερινή νίκη της επί της Σλοβακίας με το ισχνό 1-0 (πέναλτι Φόρσμπεργκ στο 77΄) ήταν άνω των 30. Ο κόουτς Αντερσον δεν βάζει Κλάεσον – Κουάισον βασικούς, συνεχίζει με το Ισακ – Μπεργκ που κινούνται σωστά στους χώρους αλλά δεν έχουν γκολ και οι Σκανδιναβοί πορεύονται με εφόδια τους τόνους πείρας, τη σκληράδα και την ποδοσφαιρική καπατσοσύνη τους. Αν βρουν πιο εύκολα και το γκολ, μπορεί να φτάσουν ψηλά, διότι αμυντικά... αντέχουν. Κι αν αύριο δεν προσέξουν οι Ισπανοί εναντίον των Πολωνών του «Λέβα», θα μπλέξουν πολύ άσχημα σ' αυτό τον όμιλο...