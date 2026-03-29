Εύκολες νίκες για ΟΦΗ και Αγία Παρασκευή, «λευκή» ισοπαλία για Αστέρα Τρίπολης και Βόλο στην 21η αγωνιστική της Α' εθνικής γυνακών.

Τρομερός ΟΦΗ, έκανε πάρτι κόντρα στην ( 4-0 ) Κηφισιά στην εντός έδρα αναμέτρηση για την 'Α Εθνική γυναικών. Τον δρόμο για τα δίχτυα βρήκε στο 22ο λεπτό η Παναγιώτου με κοντινή προβολή . Αέρα δύο τερμάτων η Κοκοτσάκη με καφαλιά στο 42' . Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΟΦΗ συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο 64’ έκανε το 3-0, με την Παναγιώτου. Στο 73’ η ίδια παίκτρια διαμόρφωσε το τελικό 4-0.

Η Αγία Παρασκευή υποδέχτηκε τον Οδύσσεα Μοσχάτου για την 21η στροφή του πρωταθλήματος και πήρε με ευκολία τη νίκη. Το σκορ για τις γηπεδούχες άνοιξε η η Παχάκη στο 9' λεπτό και στο 53' η Τζόρτζεβις διπλασίασε τα τέρματα. Η Σοούερς στο 57' σκόραρε και έκανε το 3-0 και τρία λεπτά αργότερα η Μάρα βρήκε δίχτυα για να σφαγιάσει το τελικό 4-0. Στο μηδέν κόλλησαν Βόλος 2004- Αστέρας Τρίπολης και Νέες Ατρομήτου - Βόλος.

H βαθμολογία

ΠΑΟΚ 59 ΑΕΚ 51 Αστέρας Τρίπολης 42 ΟΦΗ 40 Παναθηναϊκός 38 ΡΕΑ 37 Αγία Παρασκευή 34 Βόλος ΝΠΣ 31 Οδυσσέας Μοσχάτου WFC 28 Κηφισιά 24 Τρίκαλα 2011 13 Νέες Ατρομήτου 2018 10 ΑΣ Βόλος 2004 9 Αχαρναϊκός -9*

Η 22η αγωνιστική