Α' Εθνική Γυναικών: Πάρτι έκαναν ΟΦΗ και Αγία Παρασκευή
Τρομερός ΟΦΗ, έκανε πάρτι κόντρα στην ( 4-0 ) Κηφισιά στην εντός έδρα αναμέτρηση για την 'Α Εθνική γυναικών. Τον δρόμο για τα δίχτυα βρήκε στο 22ο λεπτό η Παναγιώτου με κοντινή προβολή . Αέρα δύο τερμάτων η Κοκοτσάκη με καφαλιά στο 42' . Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΟΦΗ συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο 64’ έκανε το 3-0, με την Παναγιώτου. Στο 73’ η ίδια παίκτρια διαμόρφωσε το τελικό 4-0.
Η Αγία Παρασκευή υποδέχτηκε τον Οδύσσεα Μοσχάτου για την 21η στροφή του πρωταθλήματος και πήρε με ευκολία τη νίκη. Το σκορ για τις γηπεδούχες άνοιξε η η Παχάκη στο 9' λεπτό και στο 53' η Τζόρτζεβις διπλασίασε τα τέρματα. Η Σοούερς στο 57' σκόραρε και έκανε το 3-0 και τρία λεπτά αργότερα η Μάρα βρήκε δίχτυα για να σφαγιάσει το τελικό 4-0. Στο μηδέν κόλλησαν Βόλος 2004- Αστέρας Τρίπολης και Νέες Ατρομήτου - Βόλος.
H βαθμολογία
- ΠΑΟΚ 59
- ΑΕΚ 51
- Αστέρας Τρίπολης 42
- ΟΦΗ 40
- Παναθηναϊκός 38
- ΡΕΑ 37
- Αγία Παρασκευή 34
- Βόλος ΝΠΣ 31
- Οδυσσέας Μοσχάτου WFC 28
- Κηφισιά 24
- Τρίκαλα 2011 13
- Νέες Ατρομήτου 2018 10
- ΑΣ Βόλος 2004 9
- Αχαρναϊκός -9*
Η 22η αγωνιστική
- Οδυσσέας Μοσχάτου WFC - Βόλος ΝΠΣ (Κυριακή 05/04/26)
- ΑΕΚ - Αγία Παρασκευή (Κυριακή 05/04/26)
- Αχαρναϊκός - Νέες Ατρομήτου 2018 (Κυριακή 05/04/26)
- ΡΕΑ - Παναθηναϊκός (Κυριακή 05/04/26)
- Αστέρας Τρίπολης - Τρίκαλα 2011 (Κυριακή 05/04/26)
- Κηφισιά - ΠΑΟΚ (Κυριακή 05/04/26)
- ΑΣ Βόλος 2004 - ΟΦΗ (Κυριακή 05/04/26)
