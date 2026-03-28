ΠΑΟΚ - ΡΕΑ 2-1:Καλπάζει προς τον τίτλο ο Δικεφαλος του Βορρά
Μετά τη λευκή ισοπαλία κόντρα στην ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις νίκες στην εντός έδρα αναμέτρηση με τη ΡΕΑ (2-1) για την 21η «στροφή» της Α΄ Εθνικής Γυναικών και οι Ασπρόμαυρες συνεχίζουν ακλόνητες στην κορυφή.
Οι φιλοξενούμενες που έμειναν με δέκα παίκτριες από το 35' μετά από αποβολή της Παντέρη μέτρησαν το τέταρτο σερί ματς χωρίς θετικό αποτέλεσμα. Ο Δικέφαλος του Βορρά ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ στο 45+1' με γκολ της Μήτκου. Η ΡΕΑ απάντησε στο 52'με την Κανέλλου να σκοράρει με κεφαλιά και να φέρνει την ισορροπία. Ωστόσο ο ΠΑΟΚ δεν είχε πει την τελευταία κουβέντα και στο 76' Γκατσανίτσα σκόραρε και έδωσε τη νίκη στην ομάδα της.
Η βαθμολογία:
- ΠΑΟΚ 59
- ΑΕΚ 51
- Αστέρας Τρίπολης 41
- Παναθηναϊκό 38
- ΟΦΗ 37
- ΡΕΑ 37
- Αγία Παρασκευή 31
- Βόλος 20
- Οδυσσέας Μοσχάτου 28
- Κηφισιά 24
- Τρίκαλα 10
- Νέες Ατρομήτου 9
- Βόλος 2004 8
- Αχαρναικός*
Η 21η αγωνιστική
- Παναθηναϊκός – ΑΕΚ Σάββατο 28/03/26 13:45 1–2
- ΠΑΟΚ – ΡΕΑ Σάββατο 28/03/26 16:00 2–1
- ΑΣ Βόλος 2004 – Αστέρας Τρίπολης Κυριακή 29/03/26 12:00
- ΟΦΗ – Κηφισιά Κυριακή 29/03/26 13:00
- Αγία Παρασκευή – Οδυσσέας Μοσχάτου WFC Κυριακή 29/03/26 15:00
- Νέες Ατρόμητου 2018 – Βόλος ΝΠΣ Κυριακή 29/03/26 15:30
