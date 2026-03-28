Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει ακλόνητος στην κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος και επιβλήθηκε της ΡΕΑ (2-1) στην εντός έδρα αναμέτρηση για την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Μετά τη λευκή ισοπαλία κόντρα στην ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις νίκες στην εντός έδρα αναμέτρηση με τη ΡΕΑ (2-1) για την 21η «στροφή» της Α΄ Εθνικής Γυναικών και οι Ασπρόμαυρες συνεχίζουν ακλόνητες στην κορυφή.

Οι φιλοξενούμενες που έμειναν με δέκα παίκτριες από το 35' μετά από αποβολή της Παντέρη μέτρησαν το τέταρτο σερί ματς χωρίς θετικό αποτέλεσμα. Ο Δικέφαλος του Βορρά ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ στο 45+1' με γκολ της Μήτκου. Η ΡΕΑ απάντησε στο 52'με την Κανέλλου να σκοράρει με κεφαλιά και να φέρνει την ισορροπία. Ωστόσο ο ΠΑΟΚ δεν είχε πει την τελευταία κουβέντα και στο 76' Γκατσανίτσα σκόραρε και έδωσε τη νίκη στην ομάδα της.

Η βαθμολογία:

ΠΑΟΚ 59

ΑΕΚ 51

Αστέρας Τρίπολης 41

Παναθηναϊκό 38

ΟΦΗ 37

ΡΕΑ 37

Αγία Παρασκευή 31

Βόλος 20

Οδυσσέας Μοσχάτου 28

Κηφισιά 24

Τρίκαλα 10

Νέες Ατρομήτου 9

Βόλος 2004 8

Αχαρναικός*

